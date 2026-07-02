Haluk Levent Bırakıyor! Ahbap Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü

Haluk Levent cephesinde son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Hakkında görülen dava sonrası sessizliğini bozan ünlü sanatçı hem sağlık durumuyla ilgili konuştu hem yıllardır başında bulunduğu Ahbap Derneği'ndeki göreviyle ilgili dikkat çeken bir kararını açıkladı. En çok konuşulan açıklama ise Ahbap Genel Başkanlığı görevini bırakacağını duyurması oldu.

Dava Sonrası İlk Açıklama Geldi

2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan Haluk Levent kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yanıt verdi. Özellikle Ahbap Derneği'nin mali denetimleri ve deprem döneminde yapılan yardımlarla ilgili ortaya atılan iddialara da değinen sanatçı yürütülen tüm süreçlerin şeffaf şekilde denetlendiğini ifade etti.

Levent bu yıl gerçekleştirilecek resmi denetimin ardından her şeyin daha net görüleceğini söyledi. Denetim sürecinden sonra ise uzun yıllardır yürüttüğü genel başkanlık görevini devredeceğini açıkladı.

Sağlık Sorunları Kararında Etkili Oldu

Ünlü sanatçı görevi bırakma kararının arkasında yalnızca yaşanan hukuki süreçlerin olmadığını özellikle vurguladı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Haluk Levent mide kanaması geçirdiğini ve yoğun stres nedeniyle hem fiziksel hem psikolojik olarak oldukça yıprandığını anlattı.

Bu süreçte müzik çalışmalarını da ihmal ettiğini dile getiren Levent beste yapmaya ve üretmeye zaman ayıramadığını söyledi. Yıllardır büyük emek verdiği müzik kariyerinin geri planda kalmasının kendisini üzdüğünü de sözlerine ekledi.

Yeni Hedefi Uluslararası Projeler

Haluk Levent'in açıklamalarındaki en dikkat çeken başlıklardan biri de gelecek planları oldu. Birleşmiş Milletler'in Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi olarak görev yaptığını hatırlatan sanatçı bundan sonraki dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarını uluslararası platformlarda sürdürmek istediğini belirtti.

Kendi projelerini daha geniş çapta hayata geçirmek istediğini söyleyen Levent bunun uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu ifade etti. Bu nedenle hem sanat kariyerine hem küresel yardım projelerine daha fazla zaman ayırmayı planlıyor.

Ahbap'a Duyduğu Güveni Vurguladı

Genel başkanlık görevinden ayrılacak olsa da Ahbap Derneği'nin yoluna güçlü şekilde devam edeceğine inandığını söyleyen Haluk Levent birlikte çalıştığı ekibe güvendiğini belirtti. Önümüzdeki projelerin tamamlanmasının ve bu yılki denetim sürecinin sona ermesinin ardından görevi resmen bırakacağını ifade eden sanatçı derneğin yeni yönetiminin de başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi. Böylece uzun yıllardır özdeşleştiği Ahbap'ta yeni bir dönemin kapısı aralanmış oldu.