Şeyda Coşkun ve Sema Öztürk'ün Yalıkavak'ta iskele keyfi

Şeyda Coşkun ve Sema Öztürk, Yalıkavak'taki iskelede görüntülendi.

Şeyda Coşkun ve Sema Öztürk'ün Yalıkavak'ta iskele keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 10:39

Ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun, yakın arkadaşı Sema Öztürk ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki evinde tatil yapıyor. İkili, geçtiğimiz gün evin iskelesinde objektiflere yansıdı.

Gün boyunca şezlongda güneşin keyfini çıkaran Coşkun ve Öztürk, rahat ve şık tarzlarıyla dikkat çekti. Şeyda Coşkun mavi renkli bir bikini tercih ederken, Sema Öztürk ise çizgi desenli bikinisiyle göz kamaştırdı.

Bodrum’un sıcak havasında keyifli anlar geçiren ikili, denizin ve güneşin tadını çıkararak huzurlu bir gün geçirdi. Şeyda Coşkun’un bu sakin tatil görüntüleri, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.

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