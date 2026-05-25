Arda Turan'ın Oğlundan Ağlatan Mektup

Teknik direktörlük kariyerindeki o yoğun tempo yüzünden zaman zaman ailesinden uzak kalmak zorunda olan Arda Turan Instagram hesabından takipçilerini oldukça duygulandıran bir paylaşım yaptı. Başarılı teknik adamın çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın kendisi için hazırladığı resimleri ve mektupları paylaşması sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.



Kamp dönemleri ve bitmek bilmeyen maç trafiği nedeniyle evinden ayrı düşen Turan'ın paylaştığı fotoğraflarda çocuklarının babalarına duyduğu özlem her hallerinden belli oluyordu. Büyük oğlu Hamza Arda'nın babasına yazdığı "Canım babacım çok çok çalıştığın için çok üzgünüm. Seni çok çok özledim, seni çok seviyorum" notu ile küçük oğlu Asil Aslan'ın "Baba iyi ki geldin, seni çok özledim" satırları okuyan herkesin içini ısıttı.



"En Büyük Başarım Hamza ve Asil"

Çocuklarının bu tatlı sürprizini takipçileriyle paylaşan Arda Turan bu zorlu futbol sezonunda arkasında kale gibi duran ailesine ve eşine şu sözlerle teşekkür etti:

"Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen tüm aileme teşekkür ederim. Mesafelere rağmen bizi hep bir arada tutan canım eşim Aslıhan'a... 'Baba seni çok seviyoruz' deyişleri bu hayattaki en büyük başarım olan Hamza ve Asil'e... Şimdi telefonu bir kenara bırakıp, 'Baba iyi ki geldin seni çok seviyoruz seni çok özledik' yazan Hamza ve Asil'le çocuk olma vakti."

Arda Turan'ın bu samimi aile tablosu yeşil sahalardaki başarısının arkasındaki gerçek motivasyonu da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.