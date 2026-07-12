Şevval Sam'dan Eleştirilere Sert Mesaj! "Boşuna Uğraşmayın"

Şevval Sam eleştirilerden yeni projelerine ailesinden hayata bakışına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

Şevval Sam'dan Eleştirilere Sert Mesaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 10:25

Şevval Sam hem yeni projeleri hem sahne hazırlıklarıyla yoğun bir dönemden geçiyor. Bir yandan 20 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da vereceği konser için hazırlık yapan başarılı sanatçı diğer yandan yeni dizi projesi için çalışıyor. Sam verdiği röportajda kariyerinden özel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Harbiye Heyecanı Başladı

Şevval Sam Harbiye konserlerinin kendisi için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını söylüyor. Her yıl sahneye farklı bir heyecanla çıktığını belirten sanatçı bu kez de dinleyicilerini hem duygusal hem eğlenceli bir repertuvarın beklediğini anlattı.

Konserde her zaman söylemediği bazı şarkılara da yer vereceğini söyleyen Sam hatta seyircilerden biriyle düet yapma fikrinin de kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yeni Dizide Bambaşka Bir Karakter

Başarılı oyuncu yeni dizisindeki karakterin "Yasak Elma"daki Ender'e hiç benzemeyeceğini söyledi. Görünüşü, tarzı ve hayatı tamamen farklı olsa da entrikayı seven eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir karakteri canlandıracağını anlattı.

Şevval Sam'a göre oyunculuğun en güzel yanı da tek bir ömürde birbirinden çok farklı hayatları deneyimleyebilmek.

Eleştirilere Bakışı Değişti

Röportajın en dikkat çeken sözlerinden biri ise eleştirilerle ilgiliydi. Şevval Sam eskiden daha çok anlaşılmaya çalıştığını ancak artık buna ihtiyaç duymadığını söyledi.

"Beni anlamak istemeyene ne anlatsam boş" diyen sanatçı artık ne eleştirilerin moralini bozduğunu ne de övgülerin kendisini değiştirdiğini ifade etti. Gerektiğinde konuştuğunu ama polemiklere girmeyi tercih etmediğini de sözlerine ekledi.

Ailesi Ve Hayata Bakışı

Annesi Leman Sam ve oğlu Taro'nun hayatındaki yerinin çok özel olduğunu söyleyen Şevval Sam onlarla kurduğu ilişkinin kendisini sürekli geliştirdiğini anlattı.

Yaş konusuna da farklı bir pencereden bakan sanatçı, kendisini tek bir yaşla tanımlamadığını söyledi. Hayal kurarken çocuk üretirken yetişkin sahneye çıktığında ise enerjisi yüksek biri olduğunu belirten Sam estetiğe de doğal görünümü koruduğu sürece olumlu baktığını ifade etti.

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