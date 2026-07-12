Sadettin Saran Ve Ela Rümeysa Cebeci İçin Şok Ceza Talebi!

Ela Rümeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilirken iki isim hakkında istenen ceza da gündeme bomba gibi düştü. Dosyada yer alan mesajlar telefon incelemeleri ve Adli Tıp raporları uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre savcılık iki ismin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği iddiasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Dosyada Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda THC içerikli elektronik sigarayla ilgili aramalar ve çeşitli mesajlaşmaların bulunduğu öne sürüldü. Savcılık ayrıca WhatsApp yazışmalarını da iddianamenin önemli delilleri arasında gösterdi.

Savunmaları İkna Edici Bulunmadı

İki isim de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Cebeci mesajlarda geçen ifadelerin mizah amaçlı olduğunu ve bazı konuşmaların dizi replikelerine gönderme içerdiğini savundu. Sadettin Saran ise yazışmalarda bahsedilen ifadelerin uyuşturucuyla ilgisi olmadığını konuşmaların farklı anlamlar taşıdığını öne sürdü.

Ancak savcılık bu açıklamaların dosyadaki diğer delillerle örtüşmediği kanaatine vardı ve savunmaları yeterli bulmadı.

Adli Tıp Raporu Da Dosyada Yer Aldı

İddianamede Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı saç analiz raporlarına da yer verildi. Raporlarda her iki isimle ilgili test bulgularının dosyaya eklendiği belirtildi. Saran ise bu sonuçların geçmişte gördüğü sağlık tedavileriyle bağlantılı olabileceğini iddia etti.

Şimdi gözler Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeyeceği ve davanın ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Sürecin ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.