Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, yaklaşık bir aydır Türkiye'ye dönmeyince hakkındaki iddialar alevlendi. "En kısa sürede ülkeme dönüp ifademi vereceğim" diyen Şahin'in, son hamlesi Londra'ya temelli yerleştiği yönündeki şüpheleri artırdı.

Modellik Ajansı Paylaşımı Ele Verdi

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından İngiltere merkezli ünlü bir modellik ajansının bağlantı linkini paylaştı. Bu paylaşım, magazin kulislerinde şu şekilde yorumlandı:

Yeni İş Anlaşması: Şahin'in İngiltere'de bir ajansla el sıkıştığı ve çalışma hayatına orada devam edeceği öne sürüldü.

Adres Londra: Hakkında yakalama kararı varken Türkiye'ye ayak basmayan Şahin'in, çocukluğunun geçtiği Londra'ya tamamen yerleşme kararı aldığı iddia ediliyor.

Hukuki Süreç: Bir aydır dönmemesi, soruşturmanın seyrini etkileyebilir. Şahin, Türkiye'ye giriş yaptığı an emniyete götürülerek ifadesi alınacak.





Şahin’den İlk Savunma: "Ailevi Meseleler İçin Buradayım"

Şahin, yakalama kararı çıktığında yaptığı ilk açıklamada; "Annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için İngiltere’ye gelmiştim. Haberleri yeni görüyorum, işlerimi tamamlayınca döneceğim" demişti. Ancak aradan geçen zaman ve modellik ajansı paylaşımı, ünlü mankenin dönüş biletini iptal ettiği şeklinde yorumlanıyor.