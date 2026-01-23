Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti? Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in İngiltere'deki modellik ajansı hamlesi olay oldu. Uyuşturucu operasyonu ve son gelişmeleri haberimizde...

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2026 12:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, yaklaşık bir aydır Türkiye'ye dönmeyince hakkındaki iddialar alevlendi. "En kısa sürede ülkeme dönüp ifademi vereceğim" diyen Şahin'in, son hamlesi Londra'ya temelli yerleştiği yönündeki şüpheleri artırdı.

Modellik Ajansı Paylaşımı Ele Verdi

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından İngiltere merkezli ünlü bir modellik ajansının bağlantı linkini paylaştı. Bu paylaşım, magazin kulislerinde şu şekilde yorumlandı:

  • Yeni İş Anlaşması: Şahin'in İngiltere'de bir ajansla el sıkıştığı ve çalışma hayatına orada devam edeceği öne sürüldü.

  • Adres Londra: Hakkında yakalama kararı varken Türkiye'ye ayak basmayan Şahin'in, çocukluğunun geçtiği Londra'ya tamamen yerleşme kararı aldığı iddia ediliyor.

  • Hukuki Süreç: Bir aydır dönmemesi, soruşturmanın seyrini etkileyebilir. Şahin, Türkiye'ye giriş yaptığı an emniyete götürülerek ifadesi alınacak.

     

Şahin’den İlk Savunma: "Ailevi Meseleler İçin Buradayım"

Şahin, yakalama kararı çıktığında yaptığı ilk açıklamada; "Annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için İngiltere’ye gelmiştim. Haberleri yeni görüyorum, işlerimi tamamlayınca döneceğim" demişti. Ancak aradan geçen zaman ve modellik ajansı paylaşımı, ünlü mankenin dönüş biletini iptal ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Benzer Haberler
Ege Kökenli’nin Acı Günü: Ege Kökenli’nin Acı Günü: "En Güzel Anılarımın Kahramanı Gitti!"
Megastar'dan Milyon Dolarlık Dönüş! Tarkan'ın 8 Gecelik Kazancı Dudak Uçuklattı. Megastar'dan Milyon Dolarlık Dönüş! Tarkan'ın 8 Gecelik Kazancı Dudak Uçuklattı.
Murat Ünalmış’ın Acı Günü Murat Ünalmış’ın Acı Günü
Perran Kutman’dan Haldun Dormen’e Ağlatan Veda: Perran Kutman’dan Haldun Dormen’e Ağlatan Veda: "Sahneye Ne Güzel Bakmışız..."
Sedef Avcı 44 Oldu: Kıvanç Kasabalı’dan Romantik Kutlama Sedef Avcı 44 Oldu: Kıvanç Kasabalı’dan Romantik Kutlama
"Karabiberim" İlknur Soydaş Nişantaşı’nda: "Tarkan İçin Değer ama Serdar’ın Yeri Başka!"
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!