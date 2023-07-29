Şevval Şahin-Murat Kazancıoğlu, Bodrum'da aşka geldi!

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen güzel Şevval Şahin (23) ile işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun (30) aşk dolu tatili tüm hızıyla devam ediyor. Çift, Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkarmak için Yalıkavak'ta bulunan Momo Beach'te görüntülendi.

Yaklaşık iki haftadır Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, önceki gün plajda stres atarak keyifli anlar yaşadı. Günün erken saatlerinde plaja gelen Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte serin Ege sularında keyifli bir deniz tatili yaptı.

Tescilli güzel, plajda yeğeniyle oyunlar oynayarak neşeli anlar geçirdi. Görüntülenen fotoğraflarda Şahin'in neşesinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Sıcak hava nedeniyle denizin serin sularına kendini bırakan Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile deniz keyfi yaparken romantik anlar yaşadı. Çift, denizin ortasında öpüşerek aşklarını tazeledi.

Genç model Şevval Şahin'in özel hayatı, magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Haziran 2021'de ilişkisi sona eren eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan sonra, Şahin'in Murat Kazancıoğlu ile başlayan ilişkisi hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Tatillerine devam eden Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'nun aşk dolu anları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sevenleri çiftin mutluluğuna dair yorumlar yaparak güzel çifti tebrik etmeyi ihmal etmiyor.