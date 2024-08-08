Şevval Şahin, Bodrum’da zor anlar yaşadı

Göltürkbükü açıklarında objektiflere takılan Şevval Şahin, konakladığı tekneden ayrılarak sevgilisi Burak Ateş’in teknesine geçmek için bir bota binerken oldukça zor anlar yaşadı.

Şevval Şahin, Bodrum’da zor anlar yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 10:47

Bodrum’da tatil yapan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Göltürkbükü’nde zor anlar yaşadı. Kaldığı tekneden sevgilisi Burak Ateş'in teknesine geçmek için bir bota binen Şahin, bu sırada dengede durmakta oldukça zorlandı.

Mavi bikinisini pareoyla kombinleyen Şahin, bota binerken yaşadığı denge problemi nedeniyle bir hayli uğraşmak zorunda kaldı. Teknedeki görevlilerden birinin yardımıyla bota binebilen 24 yaşındaki güzel, sonunda sevgilisi Burak Ateş’in teknesine geçmeyi başardı.

Görüntüler, Bodrum sahillerinde objektiflere yansırken, Şahin'in yaşadığı bu zorlu anlar sosyal medyada da dikkat çekti. Tatiline Göltürkbükü'nde devam eden Şevval Şahin, zarif tarzıyla olduğu kadar yaşadığı bu ufak aksilikle de gündeme geldi.

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