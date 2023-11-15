Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası

Cumartesi akşamları izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Gönül Dağı dizisiyle ilgili üzücü bir iddia ortaya çıktı. Her hafta TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, Anadolu'dan samimi hikayeleri ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili gelen iddia ise sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusunun, beklenmedik bir kararla projeden ayrılacağı iddiası, hayranlarını şoke etti.