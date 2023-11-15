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Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası

Cumartesi akşamları büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Gönül Dağı dizisiyle ilgili üzücü bir iddia ortaya çıktı. Sevilen dizinin başrol oyuncusu, beklenmedik bir şekilde ayrılık kararı almış. İşte detaylar...

Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-11-2023 17:06

Cumartesi akşamları izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Gönül Dağı dizisiyle ilgili üzücü bir iddia ortaya çıktı. Her hafta TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, Anadolu'dan samimi hikayeleri ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili gelen iddia ise sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusunun, beklenmedik bir kararla projeden ayrılacağı iddiası, hayranlarını şoke etti.

İşte o isim...


Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle, iddialara göre dizi kadrosundan ayrılma kararı almış. Ancak, güzel oyuncunun ayrılığına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

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