Melek Mosso'nun Gizemli Sevgilisi Kim? İlk Görüntüler Geldi

Melek Mosso son dönemde müziği kadar özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı hakkında bu kez yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre Mosso'nun gönlünü yabancı birine kaptırdığı öne sürülüyor. Üstelik ikilinin birlikte tatil yaptığına dair karelerin ortaya çıkması da iddiaları iyice güçlendirdi.

Bodrum Tatili Dikkat Çekti

İddialara göre Melek Mosso kimliği henüz açıklanmayan İspanyol sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptı. Birlikte görüntülendikleri öne sürülen kareler kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Şimdilik ne Mosso'dan ne de adı geçen kişi tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları da "Yeni bir aşka mı başladı?" sorusunu konuşmaya başladı.

Boşanma Sonrası Zor Günler Geçirmişti

Hatırlanacağı gibi Melek Mosso 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, 2025 yılında evliliklerini sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken şarkıcı ayrılık sürecinin kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini anlatmıştı. Hatta boşanmayı bir kayıp duygusuna benzeterek yaşadığı üzüntüyü samimi sözlerle dile getirmişti.

Mosso, eski eşi hakkında konuşurken onun anlayışlı biri olduğunu söylemiş ve "Bir daha beni bu kadar olduğum gibi kabul edecek biriyle karşılaşır mıyım bilmiyorum" diyerek uzun süre konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

Sessizliğini Koruyor

Ortaya atılan yeni aşk iddiası sonrası gözler Melek Mosso'ya çevrildi. Ünlü şarkıcı ise şu ana kadar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Magazin dünyasında konuşulan bu iddia şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. İlişkinin gerçek olup olmadığı ya da Mosso'nun konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor. Şimdilik eldeki bilgiler iddialarla sınırlı olsa da Bodrum'dan gelen kareler, magazin gündemini hareketlendirmeye yetti.