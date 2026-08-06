Poyraz Karayel'in Meltem'i Hare Sürel Dünyaevine Girdi!

Poyraz Karayel'in Meltem'i Hare Sürel uzun süredir birlikte olduğu Oğuz Erdin ile evlendi. Kuruçeşme'deki düğünden ilk kareler sosyal medyayı salladı.

Poyraz Karayel'in Meltem'i Hare Sürel Dünyaevine Girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 22:27

Ekranların sevilen oyuncularından Hare Sürel uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi. Poyraz Karayel Vatanım Sensin ve Çukur gibi sevilen dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, bu kez rol aldığı projelerle değil en mutlu günüyle gündeme geldi. İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen düğün töreni yakın dostları ve aile üyelerinin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Mutluluk Dolu Bir Gün Yaşadılar

Uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Hare Sürel ve Oğuz Erdin çifti sonunda evlilik kararı aldı. Çiftin düğünü sade ama oldukça şık bir organizasyonla gerçekleşti. Yakın çevrelerinin katıldığı gecede hem duygusal hem keyifli anlar yaşandı.

Düğün boyunca çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken davetliler de bu özel güne tanıklık etmenin heyecanını yaşadı. Tören boyunca çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Sade Gelinliği Beğeni Topladı

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri de Hare Sürel'in gelinliği oldu. Gösterişten uzak ama oldukça zarif bir tasarım tercih eden oyuncu doğal güzelliğiyle davetlilerden tam not aldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Sürel'in sade şıklığı büyük beğeni toplarken birçok kullanıcı oyuncunun tercih ettiği gelinlik stilini öven yorumlar yaptı. Oğuz Erdin'in klasik ve şık damatlığı da çiftin uyumunu tamamlayan detaylardan biri oldu.

Kutlama Kareleri Sosyal Medyaya Taşındı

Düğüne katılan davetliler geceden birçok fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşınca çift kısa sürede magazin gündemine yerleşti. Paylaşımlara binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Yıllardır başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hare Sürel bu kez özel hayatındaki mutluluğuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranları da çifte yeni hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileyen yorumlar yaparken düğünden gelen romantik kareler günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yer aldı.

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