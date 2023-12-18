Sevgili Videolarıyla Tanınan Gizem Yıldız Dolgu ve Estetik Yaptırdı!

TikTok platformunda kısa sürede popülerlik kazanan Gizem Yıldız, "Amin amin" sözü ve kendine has ses tonuyla sosyal medyada hızla yayılan bir viral videoya imza attı. Bu video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak, Yıldız'ın sesinin kullanıldığı birçok yeni videoya ilham kaynağı oldu. Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Yıldız, estetik operasyonlarla gündemdeki yerini korudu.

Estetikle Bambaşka Biri Oldu

TikTok fenomeni, kendine yönelik ilgiyi artırarak sosyal medyada önemli bir yere sahip oldu. Estetikle birlikte bambaşka biri gibi gözüktü. Önce burun estetiği operasyonu geçiren Yıldız, ardından dudak dolgusu yaptırdı. Bu estetik müdahalelerle dikkatleri üzerine çeken Yıldız, aynı zamanda kendi iş hayatına da bir adım attı. Kendi butiğini açan fenomen, bu yeni girişimini takipçileriyle paylaştı. Yıldız, Sivas'ta açtığı mütevazi ve küçük mağazasını ziyaret etmek isteyen takipçilerine davet yaptı.

Gizem Yıldız Yeni Hali