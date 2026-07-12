Sevenleri Korkmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Beklenen Haber Geldi

İbrahim Tatlıses'in yeniden hastaneye yattığı haberi kısa sürede gündem olunca hayranları büyük endişe yaşadı. Sosyal medyada peş peşe yayılan haberlerin ardından usta sanatçı sessizliğini bozmuş ve durumun sanıldığı gibi olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise hastane odasından yaptığı yeni paylaşım sevenlerinin içine biraz olsun su serpti.

Hastaneye Neden Yattı?

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastanede uzun süre tedavi görmüş ve başarılı bir ameliyat geçirmişti. Taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye yatırıldığı haberleri ortaya çıkınca birçok kişi sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini düşündü.

Ancak Tatlıses yaptığı açıklamada bunun acil bir durum olmadığını özellikle vurguladı. Ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kaldığı için kaslarında güç kaybı oluştuğunu söyleyen sanatçı doktorlarının tavsiyesiyle planlı bir fizik tedavi programına başladığını ifade etti.

Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fizik tedavinin tamamen doktor kontrolünde ve kendi isteğiyle devam ettiğini söyleyen Tatlıses hakkında çıkan "acil olarak hastaneye kaldırıldı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bu açıklama özellikle günlerdir endişeyle haber bekleyen hayranlarını büyük ölçüde rahatlattı.

Hastane Odasından Yeni Kare Geldi

İbrahim Tatlıses son olarak hastane odasında çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri de "Geçmiş olsun", "Seni sağlıklı görmek çok güzel" ve "Bir an önce ayağa kalk" gibi mesajlarla destek verdi.

Fotoğrafta moralinin yerinde olduğu görülen usta sanatçının fizik tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiği öğrenildi. Sevenleri ise şimdi Tatlıses'in tedavisini tamamlayıp yeniden sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.