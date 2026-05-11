Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın'dan Şok Çıkış: "Salak mıyım Ben?

Star TV'nin sevilen dizisi 'Sevdiğim Sensin' yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven gibi başarılı isimler yer alıyor.

Deniz Işın, Sevdiğim Sensin'de Nilüfer Aldur karakterine hayat veriyor ve Civan'ı canlandıran partneri Barış Baktaş'la olan uyumu dikkatlerden kaçmıyor. İkili son dönemde sosyal medyanın en çok yakıştırdığı dizi çiftlerinden biri oldu. Dizide filizlenen Nilüfer-Civan aşkı izleyiciye geçti ve ikili birbirlerine yakıştırılmaya başlandı.

Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu. Programda güzel oyuncuya “Stalk hesabın var mı?” diye soruldu. Işın hiç düşünmeden “Var, fake hesabım var.” cevabını verdi. Asıl olay ise devamında geldi. “Sen stalk hesabını takip ediyor musun?” sorusuna ise oyuncu, “Salak mıyım ben, etmiyorum tabii ki… Fake hesabım da beni takip etmiyor.” diyerek izleyenleri güldürdü. Bu samimi açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

- Salak mıyım ben, etmiyorum tabii ki… Fake hesabım da beni takip etmiyor. — Onedio (@onedio) May 10, 2026

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Deniz Işın'ın 'Fake Hesap' açıklaması sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Sanatçının bu itirafı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'samimi' bulundu. Popülaritesi her geçen gün artan Deniz Işın'ı ekranda daha çok göreceğiz gibi görünüyor. Yükselişi süren oyuncunun hayran sayısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.