Alişan Davul Performansıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından paylaştığı davul performansıyla büyük ilgi gördü.

Alişan Davul Performansıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 19:50

Alişan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin karşısına farklı bir yeteneğiyle çıktı. Sanatçı Instagram platformu üzerinden yayınladığı videoda geleneksel bir enstrüman olan davul çalma performansını sergiledi. Enerjik ritimleriyle dikkat çeken ünlü isim müzikal çok yönlülüğünü bu kez enstrüman hakimiyetiyle gözler önüne serdi. Kışsa süre içinde sosyal medyada yayılan eğlenceli görüntüler izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Videonun altına binlerce beğeni bırakan takipçiler sanatçının ritim duygusunu ve neşeli performansını olumlu yorumlarla takdir etti. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü yorumcu bu video ile hafta sonu magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Set Arkadaşlığından Mutlu Evliliğe

Müzik kariyerindeki adımlarının yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da magazin basınının yakından takip ettiği Alişan özel hayatındaki istikrarla biliniyor. Ünlü şarkıcı ile oyuncu Buse Varol'un birlikteliği geçmiş yıllarda beraber rol aldıkları "Dostlar Mahallesi" isimli televizyon dizisinin setinde başlamıştı. Setteki arkadaşlıklarını kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştüren ikili 2018 yılında görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde sekizinci yıla doğru ilerleyen ünlü çift magazin dünyasında sergiledikleri dengeli ve huzurlu aile profiliyle takdir topluyor. Sık sık aile aktivitelerinden kesitler paylaşan çift hayranlarıyla bağlarını güçlü tutuyor.

İki Çocuklu Mutlu Aile Yaşamı

Evliliklerini çocuklarla taçlandıran ünlü çift genişleyen aileleriyle dijital mecralarda da sık sık boy gösteriyor. Alişan ve Buse Varol ikilisi evliliklerinden bir yıl sonra 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı. Geniş aile özlemini her fırsatta dile getiren çift 2021 senesinde ise kızları Eliz’in dünyaya gelmesiyle ikinci kez aynı mutluluğu tattı. Çocuklarının büyüme süreçlerini doğum günü kutlamalarını ve günlük keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Alişan, bu kez çocuklarıyla sürdürdüğü sakin aile yaşantısına müzikal bir mola verdi. Sosyal medyadaki takipçilerine dinamik bir içerik sunan sanatçı, rutin paylaşımlarının dışına çıkarak müzik dünyasındaki ritim becerisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

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