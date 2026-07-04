Nebahat Çehre Düğünümüz Var Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Bir süredir kendisine gelen tüm teklifleri reddeden Nebahat Çehre yapımcı Polat Yağcı ile el sıkıştı. Usta oyuncu yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak.

Nebahat Çehre Düğünümüz Var Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 19:31

Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından setlere geri dönme kararı aldı. Meslek hayatı boyunca üstlendiği güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu uzun süredir kendisine sunulan çok sayıda senaryoyu titizlikle incelemiş ancak içine sinen bir proje olmadığı gerekçesiyle hiçbirini kabul etmemişti. Çehre'nin ekran sessizliğini bozan gelişme, yapım dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan son görüşmelerin ardından kesinleşti. Deneyimli aktris Poll Films’in yönetim kurulu başkanı Polat Yağcı ile bir araya gelerek yeni sezonda izleyici karşısına çıkmak üzere resmi olarak anlaşmaya vardı. 

Yeni Sezonda Star TV Ekranlarında

Kariyerinde seçici duruşuyla bilinen Nebahat Çehre'nin imza attığı yeni yapımın yayınlanacağı kanal Star TV olarak belirlendi. Deneyimli oyuncu yeni yayın döneminde kanalın en çok güvendiği ve hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülen projelerin başında gelen "Düğünümüz Var" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem özgün senaryosuyla yeni sezonun iddialı işleri arasında gösterilen yapım komedi türünde izleyiciyle buluşacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre Çehre dizide hikayenin merkezinde yer alan ve izleyicileri şaşırtacak niteliklere sahip "Feryal" karakterine hayat verecek. Usta oyuncunun alışılmış ağır dram rollerinin dışına çıkarak bir komedi projesinde yer alacak olması televizyon dünyasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

Dramatik Roller Sonrası Sürpriz Dönüş

Geçmiş yıllarda "Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk televizyon tarihinin küresel çapta başarı yakalayan kült yapımlarında sergilediği performanslarla oyunculuk gücünü kanıtlayan Nebahat Çehre, bu kez farklı bir kulvarda yeteneğini sergileyecek. Canlandırdığı otoriter ve aristokrat karakterlerin ardından bir aile komedisiyle setlere dönecek olan sanatçı, Feryal rolüyle oyunculuk yelpazesinin genişliğini bir kez daha gözler önüne serecek. Poll Films imzasıyla çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanan "Düğünümüz Var" dizisinin teknik hazırlıkları ve cast çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetmen koltuğu ve diğer oyuncu kadrosunun da netleşmesiyle birlikte ekibin kısa süre içinde sete çıkması bekleniyor.

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