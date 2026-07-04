Arzum Onan'ın Yaz Tarzı ve Fit Hâli Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan ve uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden 53 yaşındaki Arzum Onan'ın fit hâli sosyal medyada gündem oldu.

Arzum Onan'ın Yaz Tarzı ve Fit Hâli Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 19:25

Türkiye'nin tescilli güzellerinden olan ve uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Arzum Onan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Başarılı isim yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kişisel sosyal medya hesabından günlük yaşamına ve tatil kesitlerine dair estetik fotoğraf kareleri yayınladı. 53 yaşında olan deneyimli oyuncu ve eski manken fotoğraflarda öne çıkan formda fiziksel yapısı ve şık giyim tarzıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. 

Amerika Hattında Mesafe Tanımayan Beraberlik

Profesyonel kariyerinin yanı sıra özel yaşantısındaki gelişmelerle de magazin basınının odağında yer alan ünlü isim ikili ilişkilerindeki istikrarlı duruşuyla dikkat çekiyor. Arzum Onan bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olarak iş hayatını sürdüren sevgilisi Orkan Özkan ile mutlu bir beraberlik yürütüyor. Kıtalararası mesafelerin getirdiği dinamiklere rağmen ilişkilerini dengeli, seviyeli ve kameralardan uzak bir çizgide yaşamayı tercih eden çift basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Dönem dönem tatil rotalarında bir araya gelerek ortak zaman geçiren ikili özel hayatlarının mahremiyetini koruma konusundaki ortak hassasiyetleriyle de biliniyor.

Milyonluk Kitleyle Sanatsal ve Doğal İletişim

Geçmiş yıllarda "Sıcak Saatler" ve "Sahra" gibi Türk televizyon tarihinin kült yapımlarında başrol üstlenen, ardından plastik sanatlara yönelerek heykel alanında başarılı sergiler gerçekleştiren çok yönlü sanatçı popülaritesini koruyor. Resmi Instagram profilinde 1,3 milyon takipçisi bulunan başarılı figür dijital mecrayı adeta günlük gibi kullanıyor. Hayranlarıyla doğrudan bağ kuran deneyimli yıldız yaz sezonu boyunca kıyı şeritlerindeki dinlenme anlarını, atölye çalışmalarını ve günlük rutinlerini düzenli olarak aktarıyor. Paylaşılan fotoğrafların altına gelen binlerce kullanıcı yorumunda Onan'ın yıllar içindeki değişmeyen asil duruşu ve yüksek enerjisi takdir ediliyor.

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