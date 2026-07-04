Bıçak Altına Yatan Bülent Ersoy'dan İlk Paylaşım!

Bülent Ersoy, dış görünümüne yönelik radikal bir adım atarak bıçak altına yattı. Uzun süredir kamuoyunun karşısına farklı projeler ve sahne performanslarıyla çıkan usta sanatçı bu kez geçirdiği estetik operasyonla magazin gündemine oturdu. Ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastane odasından hayranlarına seslenen ünlü yorumcu sosyal medya hesabı üzerinden sürecin perde arkasına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Yaşlanma karşıtı uygulamalara mesafeli duruşuyla bilinen usta isim bu hamlesiyle takipçilerini şaşırttı.

"Yıllardır Estetikten Uzak Durdum"

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine detaylı bir açıklama metni yayınlayan Bülent Ersoy estetik operasyonlara karşı olan tarihsel mesafesini ilk kez bu kadar net kelimelerle ifade etti. Kamuoyundaki asılsız iddiaların aksine uzun yıllar boyunca yüzüne botoks dahi yaptırmadığını vurgulayan ünlü sanatçı bu kararı bozmasındaki en büyük etkenin hekim seçimi olduğunu belirtti. Operasyonu gerçekleştiren tıp uzmanı Dr. Volkan Bey ile karşılaşmasının kendisine büyük bir güven verdiğini dile getiren Diva "Kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım" sözleriyle yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini kaydeden sanatçı hekiminin tıbbi bilgisine ve emeğine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"Biz Starların Yaşı Yoktur"

Paylaşımında sanat dünyasındaki konumuna ve zamansızlık kavramına da değinen usta yorumcu star olmanın getirdiği felsefeyi kendi üslubuyla özetledi. Gönderisine "Muhterem takipçilerim, biz starların yaşı yoktur. Yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek" cümleleriyle başlayan ünlü isim, zamanın biyolojik etkilerini kabul ettiğini ancak sanatçı kimliğinin bu sınırları aştığını ifade etti. Elde ettiği başarılı sonucu hayranlarının da görmesini ve ameliyat sonrası heyecanına ortak olmasını isteyen Ersoy metnini takipçilerine yönelik minnet ve şükran dolu selamlarıyla sonlandırdı.

Dijital Dünyada Geniş Yankı

Bülent Ersoy'un hastane odasından yaptığı paylaşım kısa süre içinde sosyal platformlarda geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Sanatçının operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmesi hayran kitlesi arasında rahatlamaya yol açtı. Özellikle magazin forumlarında ve sosyal ağlarda ünlü ismin dürüstçe botoks dahi yaptırmadığını belirtmesi ve hekimine duyduğu güveni açıkça paylaşması takdir topladı. Yeni sezondaki sahne çalışmalarına hazırlanan usta sanatçının operasyon sonrasındaki iyileşme sürecini tamamladıktan sonra dinleyicileriyle yeniden canlı performanslarda buluşması bekleniyor.