Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 6 Yaşına Girdi, Aile Karesi Beğeni Topladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın çocuğu Begüm'ün 6. yaş gününü dijital mecradan tebrik etti. Aile karesi büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 6 Yaşına Girdi, Aile Karesi Beğeni Topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 19:58

Acun Ilıcalı ailesindeki özel bir günü hayranlarıyla paylaştı. Ünlü televizyoncu kızı Banu Ilıcalı'nın evliliğinden dünyaya gelen ilk torunu Begüm'ün yeni yaşını internet platformları üzerinden kutladı. Kişisel Instagram hesabı aracılığıyla renkli bir aile fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, torununun büyüme sürecini esprili bir dille kaleme aldı. 57 yaşındaki başarılı medya patronu paylaşımının altına "Begümcük resmen 6 yaşını doldurmuştur, hepimize hayırlı ürgülü olsun" satırlarını ekleyerek yaşadığı büyük sevinci kamuoyuna duyurdu.

Aile Bağları ve Geçmiş Yıllar

Ünlü yapımcının Seda Başbuğ ile olan ilk evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Banu Ilıcalı özel yaşantısındaki dengeli duruşuyla biliniyor. Birlikteliğini evlilikle taçlandırmak isteyen Ilıcalı, Efe Ceyhun ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Aile hayatını kameralardan uzak tutmaya özen gösteren çift, evliliklerinin dördüncü yılında büyük bir mutluluk yaşadı. Takvimler 4 Temmuz 2020 tarihini gösterdiğinde ilk bebeklerini kucağına alan ikili kızlarına Begüm ismini verdi. Bugün itibarıyla tam 6 yaşını tamamlayan Begüm, Ilıcalı ailesinin en büyük neşe ve motivasyon kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Takipçilerden Yoğun Etkileşim

Medya dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bu mutlu aile tablosu sosyal ağlarda etkileşim dalgası başlattı. Milyonlarca takipçisi bulunan resmi profilde yayınlanan kare çok kısa bir sürede binlerce beğeni almayı başardı. İnternet kullanıcıları, fotoğrafın altına ailenin huzurlu birlikteliğini öven çok sayıda olumlu yorum bıraktı. Takipçiler, küçük Begüm’ün anne ve babasına olan benzerliğini vurgularken dede Ilıcalı'nın neşeli yaklaşımını da takdir etti. Yoğun set ve yapım çalışmalarına kısa bir mola vererek ailesiyle zaman geçiren tecrübeli televizyoncu, bu özel gün vesilesiyle hayranlarıyla olan bağlarını bir kez daha tazeledi.

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