Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren Kendini Tiye Aldı

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17'de Deniz karakterini canlandıran 20 yaşındaki Helin Elveren, sosyal medyadaki esprili karesiyle beğeni topladı.

Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren Kendini Tiye Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 21:11

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yeni yayın döneminin öne çıkan yapımları arasında yer alan "Daha 17" dizisi, genç kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Projede "Deniz" karakterine hayat veren 20 yaşındaki oyuncu Helin Elveren, sergilediği performansla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Dizideki başarılı oyunculuk çizgisinin yanı sıra kişisel hayatıyla da merak uyandıran genç sanatçı, dijital platformlardaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Televizyon dünyasındaki ilk önemli çıkışını bu yapımla gerçekleştiren Elveren, canlandırdığı karakterin popülaritesi sayesinde sosyal ağlarda da ivme kazandı. Hafta sonu yayın akışının ardından kişisel hesabından yeni kareler paylaşan oyuncu, takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle odak noktası haline geldi.

Kendini Tiye Alan Paylaşım

Sosyal medya kanallarını aktif kullanan ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Helin Elveren, Instagram hesabı üzerinden yeni bir gönderi yayınladı. Platformda güncel olarak 706 bin takipçisi bulunan genç yıldız, estetik kaygılardan uzak, son derece doğal bir fotoğrafını paylaştı. Görselin altına eklediği esprili notla kendisini tiye alan oyuncu, "Göbek çıkmış biraz" ifadesini kullandı. Günümüz dijital dünyasında yaygın olan kusursuz görünme baskısına meydan okuyan bu samimi yaklaşım, internet kullanıcıları tarafından sempatiyle karşılandı. Genç aktrisin filtrelerden ve yapay düzenlemelerden uzak durarak paylaştığı bu an dijital mecrada hızla yayılarak eğlenceli bir etkileşim dalgası başlattı.

Hayranlarından Tam Not

Paylaşımın yayılmasının ardından, Helin Elveren'in gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Genç oyuncunun doğal güzelliğini ve özgüvenli duruşunu takdir eden takipçileri, fotoğrafın altına çok sayıda yorum bıraktı. Dizideki rolüne atıfta bulunan hayranları, oyuncuya "Çok güzelsin denizkızı" şeklinde hitap ederken, bir diğer grup kullanıcı ise kareyi "Muazzam" olarak nitelendirdi. Toplumsal beğeni toplayan fotoğraflara yönelik iyi dileklerini ileten kullanıcılar, "Allah nazarlardan korusun" ifadeleriyle desteğini gösterdi. Popüler oyuncu, hem televizyon ekranlarındaki profesyonel üretkenliği hem de sosyal medyadaki duru ve içten tavrıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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