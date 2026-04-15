Sevdiğim Sensin'de Olay Sahne: "Kızdım, Bağırdım"

Sevdiğim Sensin dizisinin Ferman'ı Emrah Aytemur'dan ağlatan itiraf! Dicle ile olan manipülasyon sahnesinden sonra karakterine kızıp ağladığını açıkladı.

Sevdiğim Sensin'de Olay Sahne:
Yayın Tarihi : 15-04-2026 16:24

Ekranların sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, son bölümündeki çarpıcı bir sahneyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Ferman karakterine hayat veren Emrah Aytemur, canlandırdığı karakterin manipülatif tavırları ve sahnenin duygusal ağırlığı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ferman ve Dicle Sahnesi İzleyiciyi Sarstı

Dizinin son bölümlerinde Ferman’ın, kardeşi Dicle üzerindeki baskısı ve psikolojik oyunları izleyiciden tam not aldı. Paylaşılan sahnede Ferman'ın, kardeşlerini itaat ettirme ve korkuyla yönetme becerisi "olağanüstü bir manipülasyon örneği" olarak nitelendirildi. Analizlerde, Ferman'ın Dicle'nin hafızasını yoklarken sergilediği tonun ustalığına ve zihnine şüphe tohumları ekerek onu nasıl suçluluk duygusuna boğduğuna dikkat çekildi. Özellikle Derya'nın kaçma planlarını ifşa ettiği için Dicle'nin yaşadığı pişmanlık, her iki oyuncunun da performansıyla devleşti.

Emrah Aytemur: "Ferman'la Aramda Mesafe Hissettim"

Karakteri canlandıran Emrah Aytemur, sahne sonrası yaşadığı duygusal yoğunluğu ilk kez paylaştı. Karakterinin manipülatif doğasından kendisinin de etkilendiğini belirten Aytemur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahne oynadığım tüm sahnelerin ötesinde, beni oynadıktan sonra etkisi altında bırakan tek sahneydi. Partnerim Helin gerçekten muhteşemdi. Sahne biter bitmez Ferman'la ilk kez aramda bir mesafe hissettim. Ona kızdım, bağırdım. Emrah olarak eve döndüğümde duygusunu hala hissediyordum ve bir an gözlerimden yaşlar süzüldü."

 

 

