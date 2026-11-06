Sevdiğim Sensin 23. Bölüme Damga Vuran Sahne: Dicle Hamile Olduğunu Öğrendi!

Sevdiğim Sensin 23. bölümde Dicle hamile olduğunu öğrenirken, Derya karanlık geçmişi hatırlayıp Esat'ın katil olduğunu açıkladı. Bölüm detayları haberimizde.

Sevdiğim Sensin 23. Bölüme Damga Vuran Sahne: Dicle Hamile Olduğunu Öğrendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 16:39

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin kandemir’in paylaştığı “Sevdiğim Sensin”, dün akşam ekrana gelen sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Yayınlanan bölümde, Erkan’la farklı dünyalara ait olduklarını kabullenen Dicle ayrılık adımları atarken hamile olduğunu öğrendi. Esat’ın, elini kana buladığı ana tanık olan Derya’nın geçmişi hatırlaması Erkan ve Dicle’yi yol ayrımına getirdi. Derya’nın, ortaya çıkan gerçekle Dicle’den Erkan’ı ya da kendisini seçmesini istemesi geceye damga vurdu.

Dizinin 23.bölümünde neler oldu?

Dizinin yayınlanan bölümünde, Erkan’dan fidye almak için kaçırılan Dicle kurtulmayı başardı. Erkan, Dicle’nin tekinsiz bulduğu mahallede yaşamasına izin vermemesi aralarında krize neden oldu. Erkan’ın kendisine söz hakkı tanımaması, Derya ve Civan’la kurduğu yeni hayatını onaylamaması aşıkları kopma noktasına getirdi. Dicle, Erkan’la aralarındaki aşılmaz farklılıkları dile getirdiğinde Erkan yıkıldı. Ali Cabbar’ın desteğiyle Erkan, Dicle’nin dünyasına adapte olmak için çabalamadığını fark ederek yeni kararlar aldı.

“Ayrılık ölümün yarısı”

Erkan’la farklı dünyalara ait olduklarını kabullenen Dicle ayrılık kararı aldı. “Ayrılık ölümün yarısı” diyerek kararını açıklayan Dicle, Erkan’ın kendisine hediye ettiği küpeleri geri verdi. Annesinin yadigarı olan kırmızı ipli kolyeyi de Erkan’dan geri isteyen Dicle, bu kararından vazgeçmeyeceğini gösterdi.

“Tahir’in pazarlığı ortaya çıktı”

Tahir’in Erkan’la yaptığı pazarlığı öğrenen Derya Aldurlardan intikam almak istedi.Tahir’e rol yapan Derya, İnci’yi çıkmaza soktu. Derya’dan zor durumda olduğunu öğrenen Tahir, İnci’yi tehdit ederek Derya’ya açtığı davayı geri çekmesini sağladı. https://youtu.be/8JybOlrZ46M?si=O9wbXwUY1_9eDUw-

“Ali Cabbar ve Derya başbaşa”

 

Şirin’in İnci’ye karşı gelerek ilacı vermemesi, Derya’nın unuttuğu geçmişi hatırlamaya başlamasına vesile oldu. Ali Cabbar, Derya’nın hafızasını tazelemek için onu geçmişte birlikte vakit geçirdikleri deniz kenarına götürdü. "Allı Turnam" türküsü eşliğinde ekrana gelen gezide Derya’nın zihninde geçmişe dair parçaların yeniden canlanmasını sağladı.

“Civan ve Nilüfer nikah işlemlerini başlattı”

Civan, Nilüfer’e unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Nilüfer’e aldığı çiçeklerle onu nikah dairesine götüren Civan, nikah işlemlerini başlattı. Üç hafta sonrasına nikah günü alan Civan ve Nilüfer, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atarak mutluluk yaşadı.

“Dicle hamile olduğunu öğrendi!”

Erkan, Dicle’nin dünyasına uyum sağlamak için onun yaşadığı mahalleden bir ev kiraladı. Erkan, Dicle’yi yeni evinde ağırlamak için özenle yemek hazırlarken; hamilelik şüphesi taşıyan Dicle test yaptı. Dicle, hamile olduğunu öğrendiği an haberi Erkan’la paylaşmak istedi. Bu sırada Erkan’ın, Aldur soyadını bırakacağını öğrenen Esat, yaptığı hatalardan pişmanlık duyarak oğlundan özür dilemek için evine geldi.

“Derya, karanlık geçmişini hatırladı!”

Bölümün final sahnesinde Derya’nın geçmişi hatırlamasıyla karanlık sırlar açığa çıktı. Dicle, Erkan’a baba olacağının haberini veremeden Derya , Esat’ın katil olduğunu hatırladı. Esat’ın bu anına şahit olduğu için kendisinin ölüm emrini verdiğini söyleyen Derya, Ali Cabbar’ın, kendisini korumak için suçu üstlenerek hapis yattığını açıkladı. Derya, hatırladığı gerçeği Esat’ın yüzüne vururken ortaya çıkan gerçek Dicle ve Erkan’ın mutluluğuna engel oldu. Kardeşine “Ya Erkan ya ben” diye rest çeken Derya, hamile olan Dicle’den Erkan’ı terk etmesini istemesi geceye damga vurdu.

Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Dicle , Erkan’a hamile olduğunu açıklıyor; “Ben gebeyim!”

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünden ekrana gelen ilk tanıtım nefesleri kesti. Tanıtımda Dicle, Erkan’a mutlu olma ihtimallerinin artık kalmadığını söylerken; Erkan ise yaşananlardan Ali Cabbar’ı sorumlu tutuyor. Ali Cabbar, Esat’ın katil olduğu gerçeğini Erkan’a açıklarken Tahir, Erkan’a Ali ve Esat’ı yok etmek zorunda olduklarını söylüyor. Bu sırada Dicle ve Derya’nın kapısına dayanan İnci onlara yardım etmek istediğini belirtirken, gerçekleri öğrenen Dicle ise Civan’dan her şeyi Nilüfer’e anlatmasını istiyor. Tanıtımın final sahnesinde ise Dicle’nin hamile olduğunu öğrenen Derya, doktora söylediği “bebeğin babası yok, biz büyüteceğiz” sözleri yankı uyandırırken Dicle’nin Erkan’a hamile olduğunu açıklaması yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor

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