Güldür Güldür Show’dan Görkemli 450. Bölüm Kutlaması: Yeşilçam Efsaneleri Sahnede!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Show TV ekranlarının sevilen programı ‘Güldür Güldür Show’, 450’nci bölümüyle cumartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. On dördüncü sezonuna iddialı bir giriş yapan ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümünde Yeşilçam’ı ve efsane isimlerini, ekrana taşıyor.

Yeşilçam'ın Dev İsimleri Perihan Savaş ve Cahit Berkay Güldür Güldür Sahnesinde!



Türk sinemasının unutulmaz dönemi Yeşilçam’a selam duran özel bölümde, filmleriyle izleyicilerin gönlünde yer eden Perihan Savaş ile Yeşilçam filmlerine yaptığı unutulmaz müziklerle tanınan Cahit Berkay, performanslarıyla ‘Güldür Güldür Show’ sahnesine konuk oluyor.

Salonda Yıldız Geçidi

Bu özel bölümde ‘Güldür Güldür Show’ ekibini izlemeye gelenler arasında Itır Esen, Meral Çetinkaya ve yönetmen Ferdi Eğilmez de vardı. Cumartesi akşamı yayınlanacak Yeşilçam özel bölümü, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

‘Güldür Güldür Show’, Yeşilçam özel bölümüyle cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!