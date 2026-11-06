Kutlamaya Yıldız Yağdı: Sanat Dünyası Bu Geceyi Konuşuyor

Netflix Türkiye 10. yılını 10 milyar TL'lik yeni yatırım müjdesiyle kutladı. Özge Bağdatlıoğlu'nun ev sahipliği yaptığı geceye yıldız akını oldu.

Kutlamaya Yıldız Yağdı: Sanat Dünyası Bu Geceyi Konuşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 14:38

Netflix'in Türkiye'deki 10 yıllık yolculuğuna katkıda bulunan yaratıcı isimlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu gece, birlikte hayata geçirilen hikayelerin ve paylaşılan başarıların kutlamasına sahne oldu. Gecenin açılışını yapan Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu, Netflix’in Türkiye’deki 10 yıllık yolculuğu hakkında şöyle konuştu:

“On yıl önce Türkiye’de yola çıkarken, anlatacağımız hikayelerin izleyicilerde nasıl bir karşılık bulacağını merak ediyorduk. O günden bu yana 30’dan fazla şehrimizde çekim yaptık, 90’dan fazla hikayeyi izleyicilerle buluşturduk. Bu yapımları 80’i aşkın yapım ve dağıtım ortağımızla birlikte, 15 bin kişinin emeğiyle hayata geçirdik.”

“Türkiye’de izleyicilerimizin sevdiği, konuştuğu, sahiplendiği bu hikayeler, dünyanın dört bir yanında da milyonlarca insanın kalbine dokundu. Yapımlarımız 90’ı aşkın ülkede Netflix Top 10 listelerine girdi. Bunu dünyanın en iyileri arasında yer alan kreatif sektörümüze borçluyuz; yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza ve kamera arkasında her şeyi mümkün kılan ekiplerimize.”

2028’in Sonuna Kadar 10 Milyar Türk Lirası Yatırım!

Bağdatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu başarıdan aldığımız ilhamla, 10. yılımızda Türkiye’de üretilecek yeni yapımlar için 10 milyar Türk lirası yatırım yapma kararı aldık. 2028’in sonuna kadar gerçekleştireceğimiz bu yatırımla yeni setler kuracak, yeni iş olanakları yaratacağız. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz var.”

Özge Badatlıoğlu’nun konuşması sonrasında Solanch de la Rosa’nın sahne performansıyla başlayan canlı müzik ise, Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan’ın sürpriz performansıyla devam etti. 

Yıldızlar Geçidi Gecede Buluştu

Sinema, televizyon, eğlence ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği geceye aralarında Ahsen Eroğlu, Alina Boz, Alper Çankaya, Alper Saldıran, Aras Bulut İynemli, Atakan Çelik, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz, Aytek Şayan, Barış Arduç, Başak Daşman, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Berk Özgür, Berrak Tüzünataç, Bige Önal, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Boncuk Yılmaz, Bora Akkaş, Burak Yamantürk, Burak Yörük, Buse Meral, Buse Terim, Büşra Develi, Can Bartu Arslan, Canan Ergüder, Caner Cindoruk, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Cem Davran, Cem Yılmaz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceren Benderlioğlu, Demet Evgar, Demet Özdemir, Derya Karadaş, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Özkan, Ece Sukan, Ece Yüksel, Eda Ece, Eda Gürkaynak, Efe Taşdelen, Efe Tunçer, Ekin Koç, Ekin Türkmen, Emir Ersoy, Engin Akyürek, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Erkan Kolçak Köstengil, Esra Ruşan, Eylül Tumbar, Ezgi Mola, Fatih Terim, Fırat Tanış, Giray Altınok, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Kurtaş, Haki Biçici, Halit Ergenç, Hare Sürel, Hasan Can Kaya, Hatice Aslan, Helin Kandemir, İlayda Akdoğan, İsmail Demirci, Kaan Miraç Sezen, Kaan Urgancıoğlu, Kaan Yıldırım, Kenan Ece, Kubilay Tunçer, Manifest, Melisa Şenolsun, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Miray Daner, Nergis Öztürk, Neslihan Atagül, Nilperi Şahinkaya, Olgun Toker, Ozan Dolunay, Öykü Karayel, Özcan Deniz, Özge Özpirinçci, Pelin Karahan, Perihan Savaş, Pınar Deniz, Rahimcan Kapkap, Rıza Kocaoğlu, Saadet Işıl Aksoy, Seda Akman, Seda Bakan, Sedef Avcı, Selahattin Paşalı, Selim Bayraktar, Serdar Orçin, Serenay Sarıkaya, Serkan Keskin, Serra Arıtürk, Sinem Kobal, Sümeyra Koç, Şevval Sam, Şifanur Gül, Şükrü Özyıldız, Taro Emir Tekin, Tolga Sarıtaş, Tuba Büyüküstün, Uğur Aslan, Ulvi Kahyaoğlu, Umut Kurt, Yasemin Sakallıoğlu, Yiğit Kirazcı, Zeynep Oymak, Zeynep Tuğçe Bayat’ın da bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı.

 

Haberin Galerisi : Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

1Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz AnlarTürkiye’deki sinema ve televizyon sektörünün en büyük buluşmalarından biri gerçekleşti. Netflix’in Türkiye’deki 10 yıllık yolculuğunu kutlamak ve bugüne kadar birlikte hayata geçirilen başarıları taçlandırmak üzere düzenlenen görkemli gece, sanat, televizyon ve cemiyet hayatının en popüler isimlerini bir araya getirdi. Gecenin en büyük sürprizi ise Türkiye’de üretilecek yeni yapımlar için açıklanan devasa yatırım bütçesi oldu.

2Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz AnlarÖzge Bağdatlıoğlu’nun ilham veren konuşmasının ardından başlayan eğlence programında, Solanch de la Rosa’nın büyüleyici sahne performansının yanı sıra Türk müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan’ın sürpriz sahne şovu geceye damga vurdu. Pekkan’ın performansına eşlik eden ünlü isimler salonu coştururken, davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

3Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz AnlarTürkiye’nin en prestijli yapımcı, yönetmen ve oyuncularının katıldığı kutlamada; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Evgar, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve daha yüzlerce ünlü isim kırmızı halıda şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

4Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz AnlarNetflix Türkiye 10. yılını 10 milyar TL'lik yeni yatırım müjdesiyle kutladı. Özge Bağdatlıoğlu'nun ev sahipliği yaptığı geceye yıldız akını oldu.

5Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

6Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

7Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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15Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

16Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

17Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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24Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

25Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

26Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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32Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

33Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

34Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

35Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

36Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

37Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

38Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

39Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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41Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

42Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

43Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

44Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

45Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

46Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

47Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

48Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

49Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

50Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

51Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

52Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

53Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

54Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

55Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

56Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

57Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

58Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

59Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

60Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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62Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

63Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

64Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

65Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

66Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

67Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

68Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

69Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

70Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

71Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

72Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

73Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

74Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

75Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

76Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

77Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

78Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

79Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

80Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

81Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

82Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

83Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

84Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

85Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

86Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

87Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

88Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

89Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

90Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

91Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

92Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

93Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

94Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

95Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

96Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

97Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

98Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

99Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

100Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

101Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

102Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

103Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

104Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

105Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

106Yıldızlar Geçidine Sahne Olan Netflix Gecesinde Unutulmaz Anlar

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