Kutlamaya Yıldız Yağdı: Sanat Dünyası Bu Geceyi Konuşuyor

Netflix'in Türkiye'deki 10 yıllık yolculuğuna katkıda bulunan yaratıcı isimlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu gece, birlikte hayata geçirilen hikayelerin ve paylaşılan başarıların kutlamasına sahne oldu. Gecenin açılışını yapan Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu, Netflix’in Türkiye’deki 10 yıllık yolculuğu hakkında şöyle konuştu:

“On yıl önce Türkiye’de yola çıkarken, anlatacağımız hikayelerin izleyicilerde nasıl bir karşılık bulacağını merak ediyorduk. O günden bu yana 30’dan fazla şehrimizde çekim yaptık, 90’dan fazla hikayeyi izleyicilerle buluşturduk. Bu yapımları 80’i aşkın yapım ve dağıtım ortağımızla birlikte, 15 bin kişinin emeğiyle hayata geçirdik.”

“Türkiye’de izleyicilerimizin sevdiği, konuştuğu, sahiplendiği bu hikayeler, dünyanın dört bir yanında da milyonlarca insanın kalbine dokundu. Yapımlarımız 90’ı aşkın ülkede Netflix Top 10 listelerine girdi. Bunu dünyanın en iyileri arasında yer alan kreatif sektörümüze borçluyuz; yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza ve kamera arkasında her şeyi mümkün kılan ekiplerimize.”

2028’in Sonuna Kadar 10 Milyar Türk Lirası Yatırım!

Bağdatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu başarıdan aldığımız ilhamla, 10. yılımızda Türkiye’de üretilecek yeni yapımlar için 10 milyar Türk lirası yatırım yapma kararı aldık. 2028’in sonuna kadar gerçekleştireceğimiz bu yatırımla yeni setler kuracak, yeni iş olanakları yaratacağız. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz var.”

Özge Badatlıoğlu’nun konuşması sonrasında Solanch de la Rosa’nın sahne performansıyla başlayan canlı müzik ise, Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan’ın sürpriz performansıyla devam etti.

Yıldızlar Geçidi Gecede Buluştu

Sinema, televizyon, eğlence ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği geceye aralarında Ahsen Eroğlu, Alina Boz, Alper Çankaya, Alper Saldıran, Aras Bulut İynemli, Atakan Çelik, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz, Aytek Şayan, Barış Arduç, Başak Daşman, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Berk Özgür, Berrak Tüzünataç, Bige Önal, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Boncuk Yılmaz, Bora Akkaş, Burak Yamantürk, Burak Yörük, Buse Meral, Buse Terim, Büşra Develi, Can Bartu Arslan, Canan Ergüder, Caner Cindoruk, Cansel Elçin, Cemal Hünal, Cem Davran, Cem Yılmaz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceren Benderlioğlu, Demet Evgar, Demet Özdemir, Derya Karadaş, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Özkan, Ece Sukan, Ece Yüksel, Eda Ece, Eda Gürkaynak, Efe Taşdelen, Efe Tunçer, Ekin Koç, Ekin Türkmen, Emir Ersoy, Engin Akyürek, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Erkan Kolçak Köstengil, Esra Ruşan, Eylül Tumbar, Ezgi Mola, Fatih Terim, Fırat Tanış, Giray Altınok, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Kurtaş, Haki Biçici, Halit Ergenç, Hare Sürel, Hasan Can Kaya, Hatice Aslan, Helin Kandemir, İlayda Akdoğan, İsmail Demirci, Kaan Miraç Sezen, Kaan Urgancıoğlu, Kaan Yıldırım, Kenan Ece, Kubilay Tunçer, Manifest, Melisa Şenolsun, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Miray Daner, Nergis Öztürk, Neslihan Atagül, Nilperi Şahinkaya, Olgun Toker, Ozan Dolunay, Öykü Karayel, Özcan Deniz, Özge Özpirinçci, Pelin Karahan, Perihan Savaş, Pınar Deniz, Rahimcan Kapkap, Rıza Kocaoğlu, Saadet Işıl Aksoy, Seda Akman, Seda Bakan, Sedef Avcı, Selahattin Paşalı, Selim Bayraktar, Serdar Orçin, Serenay Sarıkaya, Serkan Keskin, Serra Arıtürk, Sinem Kobal, Sümeyra Koç, Şevval Sam, Şifanur Gül, Şükrü Özyıldız, Taro Emir Tekin, Tolga Sarıtaş, Tuba Büyüküstün, Uğur Aslan, Ulvi Kahyaoğlu, Umut Kurt, Yasemin Sakallıoğlu, Yiğit Kirazcı, Zeynep Oymak, Zeynep Tuğçe Bayat’ın da bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı.