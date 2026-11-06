Özgür Turhan'dan Eski Eşi Deniz Bağdaş'a Şok Gönderme: "TuzBiber'de Karım Gitti!"

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş boşanmasında yeni perde! Komedyen "En son ne kaybettin?" sorusuna "TuzBiber'de karım gitti" diyerek şaşkınlık yarattı.

Özgür Turhan'dan Eski Eşi Deniz Bağdaş'a Şok Gönderme:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 15:15

Sosyal medya içerikleriyle tanınan Deniz Bağdaş ile stand-up komedyeni Özgür Turhan'ın olaylı boşanma süreci karşılıklı suçlamaların ardından gelen sürpriz bir açıklamayla yeniden alevlendi. Şiddet ve aldatma iddialarının havada uçuştuğu çalkantılı ayrılık sonrasında sessizliğini koruyan komedyen Özgür Turhan kendisine yöneltilen kısa bir soruya verdiği manidar yanıtla magazin kulislerini bir kez daha hareketlendirdi.

Ağır Suçlamaların Havada Uçuştuğu Olaylı Boşanma Süreci

Şubat 2025'te sosyal medya üzerinden boşandıklarını duyuran çiftin ayrılığı Deniz Bağdaş'ın e-Devlet üzerindeki medeni durumunu paylaşmasıyla magazin gündemine oturmuştu. Rohan adında bir oğulları bulunan çiftin son derece "travmatik" olarak tanımlanan ayrılık sürecinin ardından taraflar birbirini ağır suçlamalarla hedef almıştı.

Deniz Bağdaş evlilikleri süresince Özgür Turhan'dan öfke problemleri, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürerek yasal süreç başlattığını açıklamıştı. Özgür Turhan ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille reddederek karşı atağa geçmiş ve eski eşinin kendisini evlilikleri sırasında aldattığını iddia etmişti.

"En Son Ne Kaybettin?" Sorusuna Olay Olan Karşılık!

Yaşanan gerilimli günlerin ardından Özgür Turhan kendisine yöneltilen "En son ne kaybettin?" sorusuna verdiği şaşırtıcı yanıtla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Mizahi ama sitemkar bir tonla soruya karşılık veren komedyen şu ifadeleri kullandı:

"TuzBiber'de karım gitti."

Özgür Turhan'ın kurucuları arasında yer aldığı popüler komedi platformu TuzBiber'in adını anarak verdiği bu kısa yanıt sosyal medyada Deniz Bağdaş ile biten evliliğine ve daha önce dile getirdiği aldatılma iddialarına doğrudan yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Komedyenin bu sözleri unutulmaya yüz tutan olaylı boşanma sürecini ve arkasındaki tartışmaları bir kez daha magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

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