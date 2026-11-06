Cem Yılmaz'dan Magazin Muhabirlerini Ters Köşe Yapan Cevap: "Doktorum Yasakladı!"

Türk komedi dünyasının zirvedeki ismi Cem Yılmaz son dönemde rol aldığı projeler ve geçirdiği sağlık sorunlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ağustos sonunda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından her adımı merakla takip edilen ünlü komedyen bu kez bir mekan çıkışında kendisine yöneltilen gizemli ilişki sorularına verdiği esprili ve ters köşe yanıtla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama

Geçtiğimiz ağustos ayının son günlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğsüne ve sırtına saplanan ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Cem Yılmaz hayranlarını bir hayli korkutmuştu. Ağabeyi Can Yılmaz'ın kalp spazmı olarak açıkladığı sürecin ardından doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını söylediğini esprili bir dille paylaşan ünlü komedyen bastonla yürüdüğü yönündeki haberleri de tiye almıştı.

Bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Yılmaz sağlık durumu hakkındaki sorulara "Allah'a şükür çok iyi" diyerek içleri rahatlatan kısa bir yanıt verdi.

İdil İddialarına Karşı Doktor Tavsiyesini Koz Olarak Kullandı

Sağlık durumunun ardından magazin muhabirlerinin son günlerde yan yana görüntülendiği gizemli sarışın hanımefendiyle ilgili sorularına geçen ünlü komedyen muzip tarzını bir kez daha konuşturdu. Muhabirlerin İdil diye hitap ettiği ve aynı karede neşeyle sohbete eşlik eden isimle ilgili yöneltilen "Var mı bir ilişkiniz?" sorusuna Cem Yılmaz kahkaha attıran şu cevabı verdi:

"Doktorum yasakladı!"

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında doktorlarının yaptığı "stresten uzak durun" uyarısını özel hayatına uyarlayan Yılmaz bu tek cümlelik zekice esprisiyle hem hakkındaki aşk iddialarını ustaca savuşturdu hem de muhabirleri ters köşe yaptı. Kulislerde son olarak G.O.R.A. 4 kadrosunda yer alacağı konuşulan oyuncu İdil Sivritepe'nin de aralarında bulunduğu altı kişilik bir ekiple yemekte olduğu iddia edilen ünlü komedyenin bu neşeli halleri dikkat çekti.