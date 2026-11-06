Serenay Sarıkaya'nın Yıllar Önceki Hayali Gerçek Oldu: Ajda Pekkan İle Aynı Sahneyi Paylaştı!

Netflix, Türkiye'deki 10. yılını düzenlediği bir parti ile kutladı. Davette Serenay Sarıkaya'nın bir hayaki de gerçek oldu. Güzel oyuncu Ajda Pekkan ile sahneye çıkarak düet yaptı. İşte o anlar...



Hayali Gerçek Oldu!



Netflix'in 10. yıl partisine birbirinden ünlü isimler katıldı. Gecede kimler yoktu ki... Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Melis Sezen, Mert Ramazan Demir, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Manifest Grubu, Bergüzar Korel, Helin Kandemir, Cem Yılmaz, Barış Arduç ve Gupse Özay, Ajda Pekkan gibi çok sayıda ünlü isim davette boy gösterdi.



Gecede Ajda Pekkan sahne aldı. Süperstar beyazlar içinde şarkılarını seslendirirken Serenay Sarıkaya'yı da davet etti. İkili, Düşünme Hiç şarkısını birlikte söylerken salondan büyük alkış aldı.



Ajda Pekkan ile Serenay Sarıkaya, ünlü isimlerin buluştuğu özel gecede aynı sahneyi paylaştı. “Düşünme Hiç” şarkısını birlikte seslendiren ikili, “Sana Neler Edeceğim” sırasında da karşılıklı oynadı.

Magazin dünyasının ünlü isimlerini buluşturan özel gecenin en çok konuşulan anlarından biri Ajda Pekkan ile Serenay Sarıkaya’nın düeti oldu.

Yıllar önce Süperstar ile şarkı söylemek istediğini dile getiren Sarıkaya, hayalini sahnede gerçekleştirdi.



Düşünme Hiç Şarkısında Büyülediler

Beyazlar içinde sahneye çıkan Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını seslendirirken Serenay Sarıkaya’yı da yanına davet etti. İkili, “Düşünme Hiç” şarkısını birlikte söylerken salondan büyük alkış aldı.



Karşılıklı Oynadılar

Sahnede rüzgar estiren ikilinin eğlencesi bununla da sınırlı kalmadı. Ajda Pekkan ikonik şarkısı Sana Neler Edeceğim'i seslendirdiği sırada mikrofonu Serenay Sarıkaya'ya uzattı. Şarkıya neşeyle eşlik eden iki ünlü isim sahnenin ortasında karşılıklı oynayarak izleyenlere neşeli ve enerjik anlar yaşattı.

Serenay Sarıkaya'nın yıllar önce Ajda Pekkan ile düet yapmak istediğini söylediği biliniyordu. Ünlü oyuncunun bu hayali özel gerçeğe dönüşürken ikilinin sahnedeki anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.