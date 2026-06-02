Ünlü Oyuncu İlker Aksum'un Kızı Lila Set Bastı

Türk sinema ve televizyon dünyasının en yetenekli en neşeli karakter oyuncularından İlker Aksum setlere döndüğü yeni projesinin çekimlerinde resmen moral depoladı. Yoğun bir iş temposu içinde mekik dokuyan başarılı aktör çekim alanında hayatının en sürpriz, en tatlı ziyaretçisiyle buluştu sonunda. Usta oyuncunun set arkasında gerçekleştirdiği bu dünya tatlısı buluşma sosyal medya platformlarında takipçileri tarafından da çok büyük bir sempatiyle karşılandı bile.

Mutlu Evliliklerini Bebekle Taçlandırmışlardı

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki o gözlerden uzak huzuruyla da parmakla gösterilen İlker Aksum bildiğiniz gibi 2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştirmişti. Çiftin uzun süredir heyecanla beklediği o büyük mutluluk ise geçen yılın ilk aylarında gerçekleşmişti aslında. 2025'in hemen başında dünyaya gelen dünya tatlısı kızları Lila çiftin hayatına bambaşka bir sevinç getirdi. İlk kez baba olma heyecanını tadan ünlü aktör şimdilerde bulduğu her fırsatta kızıyla zaman geçirmenin onunla büyümenin tadını doya doya çıkarıyor.

Çekimlere Ara Verilmesini Fırsat Bilip Kızının Yanına Koştu

Ünlü oyuncu şimdilerde ekran macerasına başlamak için gün sayan ve yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosunda yer alıyor malum. Dizinin İstanbul'daki çekimleri tam gaz devam ederken usta oyuncu kendi sahnesini tamamladıktan sonra hayatının sürprizini yaşadı desek yeridir. Sahnelerin ardından çekimlere kısa bir ara verilmesini fırsat bilen İlker Aksum eşi Dilay Ekmekçioğlu ile birlikte kendisini ziyarete gelen minik kızı Lila'nın yanına koştu hemen. Set aralarında bütün o kış sezonunun yorgunluğunu kızıyla oyunlar oynayarak atan Aksum'un neşeli ve sevgi dolu halleri set çalışanlarının da içini ısıttı açıkçası.

Baba Ve Kızın Doğal Halleri Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Başarılı oyuncu set arkasındaki bu sevgi dolu anları ölümsüzleştirip resmi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu tabii. Baba ile kızın kameralara yansıyan o en doğal en neşeli halleri kısa sürede dijital dünyada tam bir çılgınlığa yol açtı. Hayranları tarafından çok sayıda sevgi dolu yorum alan bu paylaşıma ünlü oyuncunun meslektaşları da anında destek verdi.

Sempatik Görüntüler Yeniden Gündeme Geldi

Zaten bu set paylaşımlarının hemen ardından ünlü oyuncunun geçen günlerde ailesiyle çıktığı o huzurlu doğa tatilinden paylaştığı diğer kareler de magazin dünyasında yeniden akıllara geldi haliyle. İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o videoda minik Lila'nın doğa ve hayvanlarla iç içe olduğu anlar yer alıyordu. Görüntülerde ilk başta kuzulara şöyle bir uzaktan bakarak onları tanımaya çalışan Lila'nın o meraklı halleri acayip tatlıydı sahiden. Kısa süreli bir çekingenliğin ardından İlker Aksum'un kuzulardan birini kucağına almasıyla heyecanı iyice artan minik Lila babasının kucağındaki o minicik kuzuyu öperek hayvan sevgisini en saf haliyle gösterdi herkese. Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan bu videonun altına kullanıcılar tarafından "Hangisi daha tatlı karar veremedik ikisine de maşallah" şeklinde yüzlerce sempatik yorum yağdı resmen.