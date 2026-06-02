Uzak Şehir'de Zerrin'in Korkunç İntikam Planı!

Kanal D ekranlarının her bölümüyle izleyicileri televizyon başına çivileyen reyting listelerini darmadağın eden o rekortmen yapımı akıllardan kolay kolay silinmeyecek bomba gibi bir sezon finaliyle ekrana kısa bir ara verdi nihayet. Başından sonuna kadar yüksek temponun entrikanın ve intikam planlarının havada uçuştuğu son bölümde yaşananlar ekran başındaki seyircileri kelimenin tam anlamıyla şoke etti desek yeridir. Dizinin en kilit en fırtınalı karakterlerinden birinin o dramatik sonu ise yeni sezon öncesi dizi dünyasında en çok konuşulan olayların başına oturdu bile.

Öpüşme Sahnesinin Ardından Gelen Ölümcül Uçurum Planı

Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir ve Zerrin arasındaki o meşhur öpüşme sahnesinin hemen ardından yaşananlar izleyiciyi resmen ekrana kilitledi. Bölüm boyunca Demir'i birlikte yepyeni ve tertemiz bir hayat kurabileceklerine bir şekilde ikna eden Zerrin adamı aldı nehir kıyısına götürdü. İkili arasında nehir kenarında yaşanan o duygusal anlar ve romantik öpüşme sahnesi final bölümünün dijital dünyada en çok paylaşılan anlarından biri oldu tabii. Ancak bu romantizmin arkasında yatan o karanlık ve korkunç gerçek çok geçmeden su yüzüne çıktı. Zerrin içindeki o bitmek bilmeyen intikam planından zerre geri adım atmayarak Demir'e karşı acımasız hamlesini yaptı sonunda. "Şimdi huzuru tatma sırası bende" dedikten sonra Zerrin'in kurduğu o dehşet plan sonucu Demir'in ölümüne işaret eden sahneler peş peşe geldi ekrana. Zerrin Demir'in içinde bulunduğu aracı gözünü bile kırpmadan uçurumdan aşağı nehrin o azgın sularına yuvarladı resmen! Üstelik planın kusursuz işlemesi olayın bir cinayet gibi durmaması için kendisi de suya girdi ve yaşanan bu korkunç olayı dışarıya talihsiz bir kaza gibi göstermeye çalıştı sinsice.

İzleyiciler Ekran Başında Sordu: Demir Öldü Mü?

Doğal olarak bu nefes kesen final sahnesinin ardından ekran başındaki izleyiciler de çılgına döndü ve arama motorlarında sosyal medyada hemen "Demir gerçekten öldü mü?", "Demir diziden ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kulislerden sızan kesin bilgilere göre o korkunç kazanın ardından karaktere hayat veren usta oyuncu Ferit Kaya diziye kesin olarak veda etti artık. Başarılı oyuncunun hikayedeki rolünün tamamen tamamlanması sebebiyle yeni sezonda kadroda yer almayacağı netlik kazandı.

Sosyal Medyada Veda İşareti

Zaten bu ayrılık haberlerinin basına sızmasıyla birlikte başarılı aktör Ferit Kaya'dan da veda niteliğinde peş peşe sosyal medya hamleleri geldi hemen. Sezon finalinin yayınının hemen ardından set ekibinin ve oyuncu arkadaşlarının kendisi için yüklediği o duygusal veda paylaşımlarını kendi resmi Instagram hesabından tek tek yayınlayan Kaya projeden kesin olarak ayrıldığını hayranlarına da ilan etmiş oldu böylece.