Seval’den “Umut” dolu şarkı Seval Çamlılar, “Umut” adlı yeni şarkısını 25 Saat Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının düzenlemesini Ahmet Hakan Erakgün yaptı. Çamlılar, şarkının klibi için de kamera karşısına geçti.

Klibin yönetmenliğini Yavuz Selim Kılınç üstlendi. Hem sahnede güçlü yorumuyla dinleyicileriyle buluşan hem de Antalya’daki kendi stüdyosunda müzik, yoga ve gelişim odaklı eğitimler veren Seval Çamlılar, uzun yılların birikimini ve sanatını yeni single çalışmasında müzikseverlere sunuyor. Çamlılar, müziğe olan aşkını şöyle ifade ediyor: “Müzik öncelikle bir maneviyat aracı benim için. Her insanın maneviyatını besleyen yollar farklıdır. Maneviyat bana göre insanın içsel bütünlük arayışını, değerler sistemiyle uyumunu ve yaşamın maddi boyutunun ötesinde bir bağ kurma ihtiyacını ifade eder.”