Sette kavga: Nilperi Şahinkaya sinir krizi geçirdi, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz tartışması nedeniyle sette kavga çıkardı. Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü, ekipten özür diledi.

Sette kavga: Nilperi Şahinkaya sinir krizi geçirdi, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2025 13:03

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, rol aldığı “Gelin Takımı 2” filminin çekimleri sırasında ekip arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Fethiye Kabak Koyu’nda yaşanan bu gergin akşam yemeği, kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Şahinkaya, 2022 yılında mahkemelik olduğu Burak Deniz’in doğum gününü kutlayan Fırat Çelik’e tepki gösterdi ve ortam bir anda gerildi.

Masada Gergin Anlar Yaşandı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, akşam yemeği sırasında Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’e doğum günü kutlaması nedeniyle hesap sordu. Çelik’in, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu belirtmesi üzerine masadaki gerilim tırmandı. Sinirlerine hakim olamayan Şahinkaya, masadaki bardakları ve eşyaları fırlatmaya başladı. O anlarda ortam bir anda karıştı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Şebnem Bozoklu Sandalyeden Düştü

Yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü. Gerginliğin büyümesi üzerine ekip mekanı terk etmek zorunda kaldı. Olayın ertesi günü Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini belirterek tüm ekipten özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın araya girmesiyle set çalışmaları sorunsuz şekilde devam etti. Yaşanan bu olay, magazin camiasında geniş yankı buldu ve sosyal medyada gündem oldu.

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