Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: "Beynim Kanarken Sahnemi Bitirmeye Çalıştım!"

Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdiği günü anlattı: "Kanayan beyinle sete gittim." Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan usta oyuncunun şok açıklamaları ve doktor ihmali iddiası...

Yayın Tarihi : 03-01-2026 17:20

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl tüm Türkiye'yi korkutan beyin kanaması süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tanrıöğen’in profesyonellik uğruna hayatını nasıl riske attığına dair detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı.

"İş Aksamasın Diye Kanayan Beyinle Çalıştım"

Usta oyuncu, o gün sette yaşadığı dehşet anlarını anlatırken, hastalığını ilk başta ciddiye almadığını ve diziyi düşündüğünü belirtti:

"Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Yönetmenimiz Ketche'ye, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. Benim işimi uzatmadan bitir bir doktora gideceğim' dedim. İş yürüsün istedim, benim yüzümden bölüm aksamasın diye uğraştım."

 "Doktor Anlamadı"

Hava kararmadan sahnelerini bitirip hastaneye giden Tanrıöğen, ilk muayenesinde yaşadığı hayati riski şu sözlerle aktardı:

  • Ölüm Korkusu: "Şişli'deki eve gittim ama tek başıma kalıp ölürüm diye korkup arkadaşlarıma sığındım."

  • Teşhis Hatası: "Ertesi sabah hastaneye gittim. Doktor bana, 'Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir' dedi. Beyin kanaması geçirdiğimi anlamadı!"

  • Üst Üste Operasyon: Durumun ciddiyeti sonradan fark edilince, usta oyuncu aynı gün içinde iki kez ağır ameliyata alınmak zorunda kaldı.

Kızılcık Şerbeti'ne Zorunlu Veda

Yaşadığı bu ağır sağlık sorunu nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ve tedavi süreci devam eden Settar Tanrıöğen, dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devretmek zorunda kalmıştı. Sanatçının "iş aşkı" uğruna sergilediği bu tutum, hem hayranlarını üzdü hem de setlerdeki çalışma koşulları ve oyuncu sağlığı tartışmalarını yeniden başlattı.

