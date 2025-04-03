Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı

Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen’i konuk ettiği Empati programında Kızılcık Şerbeti'ni ve 'Apo' karakterini özlediğini söyledi.

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 12:33

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba yayınlanan Empati programında, usta oyuncu Settar Tanrıöğen’i konuk etti. Taylan, rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Apo rolünü devralan Tanrıöğen’i ağırlayarak, duygusal anlar yaşandı.

Apo ve Apo Bir Arada

Ahmet Mümtaz Taylan, programa başladığında Settar Tanrıöğen’e duyduğu saygıyı şu şekilde dile getirdi:
“Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum.”

Settar Tanrıöğen'den Taylan’a Teşekkür

Sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan’a duyduğu teşekkürleri şu sözlerle ifade etti:
“Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Kolay kolay yapılmaz… Sana saygı duyuyorum. Kolay kolay alınmayacak bir emaneti aldın. Sana müteşekkirim. Hakikaten, ben yapar mıydım yapardım herhalde… Oynamakta olan tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek; ne kadar iyi oyuncu olursan ol, çok zor bir şey. O emeğine hayranım bir kere!”
Tanrıöğen, ayrıca Kızılcık Şerbeti dizisini özlediğini de belirtti:
“Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık.”

Settar Tanrıöğen: 'Çalışmayı Çok Özledim'

Settar Tanrıöğen, sağlık durumu ve sonrasında Kızıl Goncalar dizisine başlamasıyla ilgili de ilk kez konuştu:
“Kendime iyi bakıyorum. İyiyim şükür. Kızıl Goncalar’dan çok memnun kaldım, setteki herkes istisnasız üzerime titredi. Çalışmayı çok özlemişim” dedi.

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