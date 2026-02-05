Setin Kraliçesi Cemre Baysel! 27. Yaş Gününe Özel "Ayıcıklı" Kutlama

Cemre Baysel kaç yaşında? Cemre Baysel'in yeni dizisi Güller ve Günahlar setindeki doğum günü kutlaması ve özel hazırlatılan ayıcıklı pastası hakkında tüm detaylar haberimizde...

Setin Kraliçesi Cemre Baysel! 27. Yaş Gününe Özel
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2026 14:29

"Güller ve Günahlar" dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, yeni yaşına set ekibinin hazırladığı sürpriz bir organizasyonla girdi. Başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun 27. yaş günü kutlamasında eğlenceli ve renkli anlar yaşandı.

Kraliçe Tacı ve Renkli Pasta

Set arasında gerçekleştirilen kutlamada, rol arkadaşlarının ve teknik ekibin sürpriziyle karşılaşan Baysel, mutluluğunu gizleyemedi. Kutlamanın en dikkat çeken detayları ise şunlardı:

  • Ayıcıklı Pasta: Güzel oyuncu için özel olarak hazırlatılan, üzerinde sevimli ayıcık figürlerinin ve renkli şekerlemelerin bulunduğu pasta sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Setin Kraliçesi: Doğum günü boyunca başına bir kraliçe tacı takan Cemre Baysel, enerjisiyle tüm set ekibine moral depoladı.

  • Ekip Ruhu: Yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren "Güller ve Günahlar" ekibi, Baysel ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Cemre Baysel, o anlara ait kareleri Instagram hesabından paylaşınca hayranları ve meslektaşları tarafından tebrik mesajlarına boğuldu. 27 yaşına hem kariyerinde hem de özel hayatında zirvede giren oyuncu, "Daha güzel bir yıl olamazdı" yorumunda bulundu.

Benzer Haberler
Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Aşk Dolu Kutlama: Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Aşk Dolu Kutlama: "Varlığına Bin Şükür!"
Burcu Binici’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Burcu Binici’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Sokakta Kaldım, Yapım binasında Bayılmışım!"
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Evlilik Sinyali: Konu İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’den Evlilik Sinyali: Konu "Seda Sayan"a Bağlandı!
Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"