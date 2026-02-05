Setin Kraliçesi Cemre Baysel! 27. Yaş Gününe Özel "Ayıcıklı" Kutlama

"Güller ve Günahlar" dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, yeni yaşına set ekibinin hazırladığı sürpriz bir organizasyonla girdi. Başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun 27. yaş günü kutlamasında eğlenceli ve renkli anlar yaşandı.

Kraliçe Tacı ve Renkli Pasta

Set arasında gerçekleştirilen kutlamada, rol arkadaşlarının ve teknik ekibin sürpriziyle karşılaşan Baysel, mutluluğunu gizleyemedi. Kutlamanın en dikkat çeken detayları ise şunlardı:

Ayıcıklı Pasta: Güzel oyuncu için özel olarak hazırlatılan, üzerinde sevimli ayıcık figürlerinin ve renkli şekerlemelerin bulunduğu pasta sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Setin Kraliçesi: Doğum günü boyunca başına bir kraliçe tacı takan Cemre Baysel, enerjisiyle tüm set ekibine moral depoladı.

Ekip Ruhu: Yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren "Güller ve Günahlar" ekibi, Baysel ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Cemre Baysel, o anlara ait kareleri Instagram hesabından paylaşınca hayranları ve meslektaşları tarafından tebrik mesajlarına boğuldu. 27 yaşına hem kariyerinde hem de özel hayatında zirvede giren oyuncu, "Daha güzel bir yıl olamazdı" yorumunda bulundu.