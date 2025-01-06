Seti yanan Şakir Paşa Ailesi dizi çekimlere yeniden başladı

Mahkeme ve Yangın Krizi

1910’lu yılların atmosferini yeniden canlandıran dizi, Şakir Paşa ailesinin torunlarının izinsiz çekim iddialarıyla başlayan bir hukuk mücadelesine sahne oldu. Ailenin torununun çocuğu, dizinin yayınının durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Bu gelişmenin hemen ardından, Kartal’da 1200 metrekarelik alana kurulan ve hikâyenin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşkü temsil eden dekor, gece yarısı çıkan yangında kül oldu. Büyük zarar gören ekip, bu zorluğun ardından kısa süre içinde dekorun yeniden inşasına başladı.

RTÜK’ten Para Cezası

Yangın krizinden bir gün sonra RTÜK, dizide yer alan bazı sahnelerin “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren unsurlar barındırdığı” gerekçesiyle yüzde 3 oranında para cezası kesti.

Reyting Başarısı ve Çekimlere Devam

Tüm bu olumsuzluklara rağmen dizinin üçüncü bölümü reytinglerde büyük bir çıkış yakaladı. Seyirciden gelen bu yoğun ilgi, yapım ekibine moral oldu. Harici mekân çekimleri geçtiğimiz günlerde yeniden başlatılan dizinin yapım şirketi, 12 Ocak Pazar günü seyircilere büyük bir sürpriz hazırlığında olduğu bilgisini kulislere taşıdı.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizi, Türk televizyon dünyasının en başarılı oyuncularını bir araya getiriyor. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli’nin performansları, diziyi seyircinin gözünde daha da unutulmaz kılıyor.

Şakir Paşa Ailesi, hem kamera arkasındaki yoğun emeğiyle hem de sahne önünde sergilenen etkileyici oyunculuklarla 2024’ün en dikkat çeken projelerinden biri olmayı sürdürüyor. Dizinin ilerleyen bölümleri, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.