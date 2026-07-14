Set Başlamadan Kriz Çıktı! İlhan Şen, Cemre Baysel'li Kalbimin Rotası Karadeniz'den Ayrıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım platformu Go Türkiye için özel olarak tasarlanan Karadeniz'in büyüleyici yeşilini, tarihi dokusunu ve eşsiz kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefleyen iddialı mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz setinden sarsıcı bir ayrılık haberi geldi.

Ramo dizisinde yakaladıkları muazzam ekran enerjisini 2024 yapımı sinema filmi Aşk Filmi ile taçlandıran ve karizmalarıyla dijital dünyanın en sevilen partnerleri arasında yer alan İlhan Şen ve Cemre Baysel'i üçüncü kez yan yana getirmesi beklenen projede dengeler tamamen değişti.

Tolgahan Sayışman Gitti İlhan Şen Affını İstedi!

Temmuz ayının ikinci haftasında motor denmesi planlanan projenin ilk büyük sarsıntısı yapım cephesinde yaşandı. Dizinin yapımcılığını üstlenmesi beklenen ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya projeden çekilme kararı aldı. Bu ani yapımcı değişikliğinin hemen ardından başrol için el sıkışılan yakışıklı jön İlhan Şen de projeden affını isteyerek kadrodan ayrıldı.

Emre Kavuk'un güçlü ve samimi kalemiyle hayat bulan bu turizm odaklı mini dizi üst üste gelen bu iki büyük ayrılık dalgasının ardından çekim takvimi öncesi zorunlu bir revizyon ve yeni yapılanma sürecine girdi.

Cemre Baysel'in Yeni Partneri Kim Olacak?

Yaşanan bu yaprak dökümü, İlhan Şen ile Cemre Baysel'in o çok beklenen "üçüncü randevusunu" başka bir bahara ertelerken gözler dizinin tek kalan kadın başrol oyuncusuna çevrildi. Tarzı, neşeli tavırları ve çabasız şıklığıyla ekranların aranan yüzü olan Cemre Baysel'in Karadeniz yollarında eşlik edeceği yeni erkek başrol partnerinin kim olacağı sosyal medyada ve televizyon kulislerinde şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Mavi turlar, yayla festivalleri ve Karadeniz'in hırçın dalgaları eşliğinde çekilmesi planlanan bu prestijli projenin yeni kast çalışmaları son sürat devam ederken yaşanan bu sıcak gelişme dizi magazin sitelerinde haftanın en çok konuşulan en yüksek etkileşimli başlıkları arasındaki yerini aldı.