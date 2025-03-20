Sertab Erener'e Telif Hakkı Davası: Kendi Şarkısını Paylaşınca Mahkemelik Oldu

Sertab Erener, kendi şarkılarını paylaşmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Ünlü sanatçı, müzik yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Erener’in şarkılarının, telif hakkı engeline takıldığı ve bu sebeple hukuki sürecin başladığı ortaya çıktı.

Telif Hakkı İhlali Nedeniyle Mahkemelik Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayda, Sertab Erener'in kendi şarkılarını paylaşmasının telif hakkı sorunlarına yol açtığı belirlendi. Müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcılar, sanatçının şarkılarını kendi YouTube kanalında bile paylaşmasına izin vermedi. Bu duruma tepki gösteren Tempa Müzik Şirketi, Erener hakkında hukuki süreç başlattı.

“Lâl” ve “Sakin Ol” Albümleri İle İlgili Davalar

Tempa Müzik şirketinin avukatları, Sertab Erener’in 2018’de yayımlanan “Lâl” ve 2020’de yayımlanan “Sakin Ol” albümlerini dijital platformlarda izinsiz olarak paylaştığını iddia etti. Şirket, sanatçının bu paylaşımlarının telif haklarını ihlal ettiğini belirterek, şarkıların kaldırılmasını ve bir daha paylaşılmamasını talep etti. Şu ana kadar Erener’den veya avukatlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Erener’in Telif Hakkı İhlali

Erener'in telif hakkı ihlali yaptığı iddiası, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Telif hakkı ihlali konusundaki hukuki süreç, sanatçının diğer projelerini de etkileme potansiyeline sahip.