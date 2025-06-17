Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Serra Pirinç Bodrum tatiline başladı! Sosyal medyada paylaştığı tatil kareleriyle yaz sezonunun en çok konuşulan ismi oldu.

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Genç ve başarılı oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle beğeni topladı. Yazın ilk günlerinde Bodrum sahillerinde objektiflere yansıyan Serra Pirinç, adeta sosyal medyayı salladı.

Bodrum’un Gözdesi Oldu

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum’da alan Serra Pirinç, tatil kareleriyle hayranlarını mest etti. Mavi denizin ve altın sarısı kumsalların tadını çıkaran oyuncu, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle övgüler alan Pirinç, enerjik halleriyle yazın ruhunu yansıttı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Genç oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. "Deniz, kum, güneş, falan" notuyla yaptığı paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yaz tatiline hızlı bir giriş yapan Serra Pirinç, doğallığı ve samimi tavırlarıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, Bodrum'un eşsiz manzarasında verdiği pozlarla hayranlarına yaz enerjisi aşıladı.

 

Benzer Haberler
Zafer Algöz’den Plaj Fiyatlarına Sert Tepki: “Denize Niye Parayla Gireyim?” Zafer Algöz’den Plaj Fiyatlarına Sert Tepki: “Denize Niye Parayla Gireyim?”
Neslihan Yeldan’dan Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Fedakârlık! Neslihan Yeldan’dan Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Fedakârlık!
Meriç Aral ve Serkan Keskin’den Fransa Tatili! Doğum Öncesi Romantik Kaçamak Meriç Aral ve Serkan Keskin’den Fransa Tatili! Doğum Öncesi Romantik Kaçamak
Hilal Altınbilek: “Yalnızım ve Keyfim Yerinde” Hilal Altınbilek: “Yalnızım ve Keyfim Yerinde”
Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu
ÇOK OKUNANLAR
Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
  • 12-06-2025 16:16

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı
  • 11-06-2025 09:47

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları