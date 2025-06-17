Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Serra Pirinç, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Genç ve başarılı oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle beğeni topladı. Yazın ilk günlerinde Bodrum sahillerinde objektiflere yansıyan Serra Pirinç, adeta sosyal medyayı salladı.

Bodrum’un Gözdesi Oldu

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum’da alan Serra Pirinç, tatil kareleriyle hayranlarını mest etti. Mavi denizin ve altın sarısı kumsalların tadını çıkaran oyuncu, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle övgüler alan Pirinç, enerjik halleriyle yazın ruhunu yansıttı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Genç oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. "Deniz, kum, güneş, falan" notuyla yaptığı paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yaz tatiline hızlı bir giriş yapan Serra Pirinç, doğallığı ve samimi tavırlarıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, Bodrum'un eşsiz manzarasında verdiği pozlarla hayranlarına yaz enerjisi aşıladı.