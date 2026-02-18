Serra Arıtürk’ten Büyük Meydan Okuma: ‘Melankoli’ Cuma Günü Yayında!

Serra Arıtürk'ün yeni şarkısı Melankoli ne zaman çıkıyor? Nükhet Duru'nun efsane şarkısını yeniden yorumlayan Serra Arıtürk'ün açıklamaları ve müzikal detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 18-02-2026 13:50

Hem oyunculuk kariyeri hem de güçlü sesiyle adından söz ettiren Serra Arıtürk, müzik dünyasında iddialı bir geri dönüşe imza atıyor. Arıtürk, üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı yeni teklisi ‘Melankoli’yi bu cuma günü tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturuyor.

Nükhet Duru’nun İzinde Bir "Meydan Okuma"

Türk pop müziğinin zamansız klasiklerinden biri olan, usta sanatçı Nükhet Duru ile özdeşleşen ‘Melankoli’yi yeniden yorumlayan Arıtürk, bu sürecin kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Türk pop müziğinin iz bırakan eserlerinden biri. Nükhet Duru’nun benzersiz yorumundan sonra bu şarkıyı yorumlamak, öncelikle yorumcu olarak kendime büyük bir meydan okuma oldu.”

"Yaratımımın En Temel Hali"

Şarkının ruhuyla kendi sanatçı kimliği arasında derin bir bağ kuran Serra Arıtürk, parçanın ismine ve temasına dair duygularını paylaştı:

“‘Melankoli’ bir sanatçı olarak benim varoluşumun, yaratımımın en güç aldığı, en temel hâllerinden biri.”

Müzikal Yolculuğu Devam Ediyor

Oyunculuktaki başarısını müzik kariyeriyle taçlandıran Arıtürk, modern dokunuşlarla yeniden hayat verdiği bu kült eserde, hem orijinal ruhu korumayı hem de kendi tarzını ortaya koymayı hedefliyor. Hayranları, cuma günü yayınlanacak olan klibi ve şarkının yeni düzenlemesini heyecanla bekliyor.

