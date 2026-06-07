İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Siyasete Atıldı!

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyaset kararıyla gündeme geldi. Yıldız MHP’ye katıldığını duyurarak siyasette yeni bir sayfa açtı.

TBMM’de Sürpriz Görüntü

Ayşegül Yıldız MHP Grup Toplantısı’na katılarak Ankara’da dikkat çeken bir görüntü verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Toplantıya katılımı kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Çünkü Yıldız’ın siyaset sahnesine bu şekilde adım atması birçok kişi için sürpriz oldu.

Yıldız katıldığı toplantının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla resmen MHP saflarına katıldığını açıkladı. Paylaşımında hem teşkilatlara hem Bahçeli’ye teşekkür eden ifadeler kullandı. Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasını da “tarihi ve ufuk açıcı” sözleriyle değerlendirmesi dikkat çekti. Bu açıklama onun siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Ankara Programında Anıtkabir Ziyareti

Yıldız’ın Ankara programı sadece Meclis ziyaretiyle sınırlı kalmadı. Program kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret etti. Burada yapılan ziyaretin ardından duygularını da sosyal medya üzerinden paylaştı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısını ifade eden Yıldız ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ayşegül Yıldız’ın siyasete girişi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu kararı beklenmedik bulurken bazıları ise yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi. Özellikle MHP Grup Toplantısı’nda görünmesi ve yaptığı paylaşımlar kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Yeni Bir Sayfa Açtı

İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan Yıldız boşandıktan sonra uzun süre gözlerden uzak bir hayat yaşamıştı. Şimdi ise siyasete adım atarak bambaşka bir alanda kendini göstermeye başladı.

Görünen o ki Ayşegül Yıldız için yeni bir dönem başladı ve bu adım önümüzdeki günlerde daha da çok konuşulacak gibi duruyor.