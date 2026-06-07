Kenan ve Sinem Plajda Aşk Tazeledi! Bodrum’da Olay

Yoğun iş temposundan bunalan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sonunda soluğu Ege sahillerinde aldı. Yaz sezonunu Bodrum’da açan ünlü çift hem dinlendi hem baş başa keyifli vakit geçirerek adeta ikinci balayı havası yaşadı.

Bodrum’da Sakin ve Romantik Bir Kaçamak

Ünlü çift Bodrum’un Gölköy tarafında sabah erken saatlerde denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Kalabalıktan uzak daha sakin bir plajı tercih eden ikili güneş ve denizin keyfini baş başa çıkardı. O anlarda oldukça rahat ve doğal halleriyle dikkat çektiler.

Plajda Aşk Tazelediler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın plajdaki romantik anları da gözlerden kaçmadı. Birlikte vakit geçirirken oldukça neşeli oldukları görülen çift zaman zaman birbirlerine sarılarak ve gülerek tatilin tadını çıkardı. İkilinin bu samimi halleri çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Tatilin en dikkat çeken detaylarından biri de çiftin kızları Lalin ve Leyla ile olan bağlantıları oldu. Deniz keyfinin ardından telefonla kızlarıyla görüntülü konuşan çift aile bağlarını tatilde bile ihmal etmedi. Bu küçük ama sıcak an onların ailelerine ne kadar bağlı olduklarını da bir kez daha gösterdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kenan ve Sinem’in plajda çekilen kareleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranları çiftin doğal ve samimi hallerini oldukça beğendi. Özellikle “doğallıkları hiç bozulmamış” ve “gerçek aşk bu” gibi yorumlar dikkat çekti. Birçok kişi de çiftin yıllar geçmesine rağmen uyumunu korumasını takdir etti.

Yoğun Sezona Kısa Bir Mola

Yoğun iş temposu ve şehir hayatından uzaklaşan çift için bu tatil adeta küçük bir nefes alma fırsatı oldu. Bir yandan dinlenip bir yandan da ailece vakit geçiren Kenan ve Sinem Bodrum’da sakin ama keyifli bir tatil geçirerek sezonu açmış oldu. Görünen o ki bu kısa kaçamak onlara oldukça iyi gelmiş.