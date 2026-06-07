Ceylan ve Büşra Pekin’den Sürpriz Düet! Mikrofonu Kapıp Söylediler

Şanlıurfa’da düzenlenen bir nişan töreni beklenmedik bir sürprizle adeta mini konsere dönüştü. Şarkıcı Ceylan ve oyuncu Büşra Pekin geceye katılmak için geldikleri davette sahneye çıkınca ortaya çok eğlenceli ve unutulmaz anlar çıktı.

Nişan Gecesi Bir Anda Şenlendi

Normalde sakin bir aile organizasyonu olarak başlayan nişan töreni ilerleyen saatlerde bambaşka bir havaya büründü. Davetliler eğlenirken sahneye çıkan Ceylan ve Büşra Pekin mikrofonu eline alınca herkesin ilgisi bir anda onlara döndü. İkilinin doğaçlama şekilde şarkı söylemeye başlamasıyla ortam iyice hareketlendi.

Ceylan’ın güçlü sesiyle Büşra Pekin’in enerjik ve eğlenceli tavırları birleşince ortaya oldukça keyifli bir düet çıktı. İkili birlikte şarkı söylerken bir yandan da davetlilerle etkileşime girdi. Salondaki herkes bu anlara eşlik ederken nişan gecesi adeta küçük bir konser havasına döndü. Özellikle ikilinin uyumu ve sahnedeki rahat halleri çok beğenildi.

Davetlilerle Birlikte Eğlence Zirve Yaptı

Sadece şarkı söylemekle kalmayan ikili zaman zaman davetlilerle de birlikte oynadı. Ortam tamamen eğlenceye dönüşünce nişan gecesi unutulmaz anlara sahne oldu. Katılanlar böyle bir enerjiyi beklemediklerini ama gecenin çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşünce ikilinin düeti büyük beğeni topladı. Kullanıcılar hem Ceylan’ın sahne performansını hem de Büşra Pekin’in enerjisini konuştu. Birçok kişi bu spontane düeti “gecenin en güzel sürprizi” olarak yorumladı.

Ceylan Yine Gündemde

Son dönemde hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ceylan bu kez sahne performansıyla konuşuldu. Büşra Pekin ile yakaladığı uyum ise geceye ayrı bir renk kattı.

Görünen o ki bu sürpriz düet hem nişan davetlileri hem sosyal medya kullanıcıları için uzun süre unutulmayacak bir anı olarak kaldı.