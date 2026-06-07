Mut’ta Festival Şoku! Ceza ve Simge Sahneyi Yıktı

Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da tam anlamıyla şenlik havasında geçti. Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Ceza ve Simge katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival Alanı Doldu Taştı

Mut’ta düzenlenen etkinlik şehir stadında gerçekleştirilen ücretsiz halk konseriyle adeta bir müzik şölenine dönüştü. Saatler öncesinden alanı dolduran kalabalık konser başlar başlamaz büyük bir coşkuya kapıldı. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte festival havası gece boyunca hissedildi.

Ceza Sahneye Çıktı Ortalık Coştu

Gecenin ilk bölümünde sahne alan rap müziğin sevilen ismi Ceza enerjik performansıyla seyirciyi ayağa kaldırdı. Sevilen parçalarını art arda seslendiren sanatçı kalabalığı adeta coşturdu. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken sahnede de büyük bir enerji oluştu.

Simge’den Hit Şarkılarla Keyifli Anlar

Ceza’nın ardından sahne alan Simge ise pop müziğin sevilen hitleriyle geceye ayrı bir renk kattı. “Öpücem”, “Mışmış” ve “Söyleme” gibi şarkılarıyla sahneye çıkan Simge, izleyicilere tam anlamıyla eğlenceli bir konser sundu. Kalabalık Simge’nin şarkılarına baştan sona eşlik ederken ortaya oldukça keyifli görüntüler çıktı.

Simge için gecenin bir diğer sürprizi ise Mut’a özgü “Kayısı Güzeli” unvanı oldu. Mut’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren ünlü şarkıcı bu özel unvanla birlikte hayranlarından da büyük alkış aldı.

Unutulmaz Festival Gecesi

Festivalin ikinci günü hem müzik hem de eğlence açısından oldukça renkli geçti. Ceza ve Simge’nin sahne performansları geceyi izleyenler için uzun süre unutulmayacak anlara dönüştü.

Mut’ta yaşanan bu festival rüzgârı hem sanatçılar hem katılımcılar için dolu dolu bir yaz gecesi olarak hafızalara kazındı.