Peş Peşe Talihsizlikler! Aslı Bekiroğlu Yine Hastanelik Oldu!

Aslı Bekiroğlu son dönemde üst üste yaşadığı sağlık problemleriyle gündemde. Bir süredir hastanelerle meşgul olan ünlü oyuncu hem geçirdiği ameliyat süreci hem sonrasında yaşadığı talihsiz olaylarla adeta zor bir dönemden geçiyor.

Ameliyat Sonrası Zorlu Süreç

Her şey geçirdiği miyom ameliyatı sırasında yaşanan bir komplikasyonla başladı. İddialara göre operasyon sırasında bağırsakta yaşanan bir sorun nedeniyle Bekiroğlu’nun birden fazla kez ameliyat olması gerekti. Bu süreçte toplamda 7 operasyon geçirdiği ifade edildi. Bu durum onun için hem fiziksel hem psikolojik olarak oldukça yorucu bir döneme dönüştü.

Hastaneden İlk Açıklama

Tedavi süreci devam ederken Aslı Bekiroğlu hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi. “İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim” diyerek sevenlerini biraz olsun rahatlattı.

Bu paylaşım hayranları tarafından büyük destek gördü ve sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Taburcu Oldu Ama Talihsizlik Bitmedi

Hastaneden çıktıktan sonra her şeyin biraz daha iyiye gittiği düşünülürken bu kez yeni bir talihsizlik yaşandı. Günlük yürüyüş sırasında dengesini kaybederek düşen oyuncu yeniden hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Yapılan kontrollerde kaslarında yırtık olduğu tespit edildi. Bu durum zaten zor geçen sürecin üstüne yeni bir problem daha eklemiş oldu.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Yaşadığı bu zor dönemin ardından Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Nazar ve kötü enerjiden dert yanan oyuncu “Düz yolda düştüm… Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var” sözleriyle yaşadığı stresi dile getirdi.

Bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de ona moral vermek için yorum yağdırdı.

Sevenlerinden Destek Yağdı

Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı bu süreç, hayranlarını da oldukça üzdü. Sosyal medyada birçok kişi ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları göndererek destek oldu.

Tüm bu yaşananların ardından Bekiroğlu’nun bir süre daha dinlenmeye çekileceği ve sağlık sürecini yakından takip edeceği öğrenildi.