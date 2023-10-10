Serpil Tosun'dan Eşinin İhanetine Dair Dikkat Çeken Paylaşım

Serpil Tosun, Eşinin ve Yakın Dostunun İhanetine Nasıl Tepki Gösterdi? Eşinin ve yakın dostunun ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden oldukça anlamlı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın Nişantaşı'nda bir erkekle el ele görüntülenmesi kısa süre sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kişinin Cansu Tosun’un babası ve Serpil Tosun'un eşi Kenan Tosun olduğu anlaşıldı.

İddialar Ne Yönünde?

Kenan Tosun'un, yazlıkta komşusu ve yakın arkadaşı Ümran Seyhan ile olan dostluğunun aşka dönüştüğü iddia edildi. Bu durum, Serpil Tosun'u derinden sarsarken, Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Serpil Tosun bu duruma sessiz kalmayarak, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" ifadelerini kullandı.

Serpil Tosun'dan Anlamlı Paylaşım

Eşi Kenan Tosun ile yaşadığı bu zorlu sürecin ardından Instagram hesabından oğlu ve kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı "Ailem" notuyla paylaşan Serpil Tosun, eşiyle olan tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı.

'UMARIM GERÇEK MUTLULUĞU YAKLARSINIZ'

Serpil Tosun'un bu gönderisine; "Umarım gerçek mutluluğu bu saatten sonra yakalarsınız Serpil hanım", "Maşallah güzel aileye" ve "Dağ gibi evlatların var, giden gitsin" gibi yorumlar yapıldı.