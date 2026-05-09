Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a Evlenme Teklifi: "Evet" Dedi

Serkay Tütüncü, Paris'te sevgilisi Zeynep Bastık'a evlenme teklifinde bulundu.

Yayın Tarihi : 09-05-2026 16:16

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü evleniyor. Tütüncü, Bastık'a Fransa'nın başkenti Paris'te evlenme teklifi etti. Güzel şarkıcı, sevgilisine "evet" yanıtını verdi.

İki senedir mutlu bir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den sürpriz bir haber geldi. Çift birlikteliklerinin yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını açıkladı. 

Serkay Tütüncü, Fransa'nın başkenti Paris'te sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine "evet" yanıtını veren Bastık, bu mutlu günlerinden fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İkilinin mutlu karelerini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'ye mutluluklar diledi.

2. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI!

İlişkilerinde 2. yılı dolduran Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, yıl dönümlerini romantik karelerle kutlamıştı. Serkay Tütüncü, "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum" diyerek aşkını hakırmıştı.

Zeynep Bastık ise "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım" diyerek karşılık vermişti.

