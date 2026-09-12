Serkay Tütüncü ile Evlenen Zeynep Bastık'tan Hamilelik İddialarına Yanıt

Oyuncu Serkay Tütüncü ile Çeşme'de hayatını birleştiren pop müziğin tanınan ismi Zeynep Bastık nikah töreninin ardından magazin kulislerinde konuşulan hamilelik söylentilerine son noktayı koydu. İzmir’deki sade törenin ardından sosyal medya kullanıcılarının ortaya attığı bebek iddiaları kısa sürede dijital mecralarda geniş yankı buldu. Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine sessizliğini bozan 33 yaşındaki şarkıcı hakkında çıkan söylentileri doğrudan yalanladı.

Gelinlikteki Balenler Göz Yanılttı

Sosyal paylaşım ağı Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren ünlü sanatçı bebek bekleyip beklemediğini soran kullanıcıya gecikmeden yanıt verdi. Bir takipçisinin "Bebek geliyor bence" şeklindeki yorumunu paylaşan popçu hamilelik iddialarını kesin ifadelerle çürüttü. Nikah sırasında tercih ettiği gelinliğin kalıbına işaret eden Bastık, "Gelmiyor. Ne meraklısınız hemen hamile kalmama. Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, fotoğraflarda ve videolarda ara ara göz yanıltmış. Henüz hamile değilim" açıklamasında bulundu. Tasarımın yarattığı optik yanılsamaya dikkat çeken şarkıcı bebek haberlerinin asılsız olduğunu kaydetti.

Çeşme'de Aile Arasında Sade Nikah

Müzik listelerinde üst sıralara tırmanan "Dargın", "Yalan", "Lan" ve "Ara" gibi hit parçalarla geniş bir dinleyici kitlesi edinen Zeynep Bastık özel yaşamındaki birlikteliği 2 Eylül akşamı resmiyete döktü. Paris seyahatinde evlilik teklifi alan ünlü müzisyen hazırlık sürecinin ardından nikah masasına oturdu. Çiftin Çeşme'de yalnızca aile fertleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlediği nikah merasimi magazin basınının ana gündem maddeleri arasına girdi. Tören sonrası eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerine sunan Bastık binlerce tebrik mesajı topladı.

Sahne Çalışmalarına Kesintisiz Devam Ediyor

Evliliğin akabinde türeyen spekülasyonları sonlandıran başarılı yorumcu konser programına ve stüdyo kayıtlarına odaklanıyor. Çıkan dedikodulara birinci ağızdan açıklık getirerek iddiaların önünü kesen Bastık son dönemde sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor. Şarkıcı müzik kariyerindeki üretimine ara vermeden devam edeceğini belirterek dinleyicileriyle dijital platformlar üzerinden iletişim kurmayı sürdürüyor.