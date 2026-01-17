Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan "Tarkan" Molası: Güneş Bebek Evde Bekliyor!

Meriç Aral ve Serkan Keskin Tarkan konserinde! Eylül 2025'te doğan bebekleri Güneş hakkında ilk kez konuşan çiftin ebeveynlik heyecanı ve Tarkan konseri detayları haberimizde...

Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2026 12:15

İstanbul’u kasıp kavuran Tarkan fırtınası, çiçeği burnunda anne-baba Meriç Aral ve Serkan Keskin’i de Volkswagen Arena’ya çekti. Eylül 2025’te ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü çift, Megastar’ın 7 yıl aradan sonra verdiği bu tarihi konserde kısa bir mola verdi.

"Anne ve Babalık Çok Güzel Bir Duygu"

2025 yılının Eylül ayında kızları Güneş’e kavuşan ikili, konser girişinde basın mensuplarıyla mutluluklarını paylaştı. Ebeveynliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten çift, evdeki yeni düzenlerinden bahsetti:

"Anne ve babalık çok güzel bir duygu. Bebeğimiz Güneş evde, her şey çok güzel gidiyor. Onu evde bıraktık ama aklımız onda. Burada iki saat vakit geçirip hemen çocuğumuzun yanına döneceğiz."

Tarkan Sevgisi Sınır Tanımıyor

Megastar’a olan hayranlıklarını dile getiren Serkan Keskin ve Meriç Aral, biletleri dakikalar içinde tükenen bu dev organizasyonda yer almanın kendileri için büyük bir keyif olduğunu belirtti. "Tarkan’ı çok seviyoruz, bu atmosferi kaçırmak istemedik" diyen çift, konser boyunca Megastar’ın hit şarkılarına eşlik etti.

