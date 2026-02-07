Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e Aşk Dolu Kutlama: "Sen Gül Diye Her Şey!"

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, romantik paylaşımlarıyla bir kez daha hayranlarını mest etti. Kiraz Mevsimi dizisinin setinde başlayan masalsı aşklarını 2022 yılında nikah masasına taşıyan ikili, bu kez Özge Gürel’in doğum günü için bir araya geldi.

"İyi Ki Doğdun Karıcım"

Sosyal medyada birbirlerine verdikleri destek ve samimi pozlarıyla sık sık gündeme gelen Serkan Çayoğlu, eşinin yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

"İyi ki doğdun karıcım, sen gül diye her şey..."

Yakışıklı oyuncunun bu kısa ama derin anlam yüklü mesajı, çiftin takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve "Yılın eşi" yorumlarıyla karşılandı.

Maceradan Maceraya: 2. Yıl Geride Kaldı

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde ikinci yılı dolduran çift, birbirlerine olan bağlılıklarını her fırsatta dile getiriyor. Özge Gürel, yıl dönümü paylaşımında birlikteliklerini şu eğlenceli ve duygusal sözlerle özetlemişti:

"İkinci yılın dibini sıyırdık. Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara canısı!"

Setten Nikah Masasına 10 Yıllık Serüven

2014 yılında tanışan ve o günden beri ayrılmayan çift, Türk dizi tarihinin en uzun soluklu ve istikrarlı ilişkilerinden birine imza attı. Hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında dengeli bir duruş sergileyen Gürel ve Çayoğlu, "Sektörde gerçek aşk mümkün mü?" sorusunun en güzel cevabı olmaya devam ediyor.