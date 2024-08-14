Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den romantik kutlama: "Dibini sıyırdık"

2022 yılında Almanya’nın Karlsruhe şehrinde dünyaevine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü romantik paylaşımlarla kutladı. Ünlü oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi.

Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile paylaştığı fotoğraflara, Birkan Keskin'in "O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha Seveceksin" dizeleriyle duygusal bir not ekledi.

Özge Gürel ise yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımda, "2’nci yılın dibini sıyırdık" diyerek, "Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara canısı" sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirdi. Çiftin bu samimi ve romantik kutlaması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.